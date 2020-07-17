Курс доллара в пятницу, 17 июля, впервые с 7 июля вырос до 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Как пишет ТАСС, по состоянию на 18:00 курс доллара вырос на 0,66% и достиг отметки 72 рубля.

Курс доллара вырос до 72 рублей впервые с 7 июля

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