Финансы
БИЗНЕС OnlineКурс рубля падает на фоне дешевеющей нефти
Рубль снижается к американской и европейской валютам на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара на 11:10 вырос до 73,87 рубля (плюс 87 копеек к уровню закрытия вчерашних торгов), евро — до 80,74 рубля (плюс 58 копеек).
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Курс доллара на 15 апреля: Американская валюта на Московской бирже подорожала до 75 рублей
Комсомольская правда15 апреля в 12:42
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:58, Ашберн
Комментарии
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