Рубль снижается к американской и европейской валютам на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара на 11:10 вырос до 73,87 рубля (плюс 87 копеек к уровню закрытия вчерашних торгов), евро — до 80,74 рубля (плюс 58 копеек).

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