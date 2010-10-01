Финансы

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineКурс рубля падает на фоне дешевеющей нефти

Рубль снижается к американской и европейской валютам на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара на 11:10 вырос до 73,87 рубля (плюс 87 копеек к уровню закрытия вчерашних торгов), евро — до 80,74 рубля (плюс 58 копеек).
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Курс доллара вырос до 74,43 рубля

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Курс доллара снизился до 74,4 рубля

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Курс доллара превысил 75 рублей, евро — 82

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Рубль вечером падает к доллару и евро на фоне очередного обвала нефти

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Курс доллара на 15 апреля: Американская валюта на Московской бирже подорожала до 75 рублей

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Курс доллара превысил ₽75 на фоне падения цен на нефть

РБК15 апреля в 11:21
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Экономика

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Путин заявил о непройденном пике распространения коронавируса

«Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации», ― заявил российский лидер.
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Собянин допустил ужесточение пропускного режима

Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
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Певица Zivert удивила поклонников внешним видом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
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Новый индекс указал на наиболее важные виды морской мегафауны

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, авторы предложили новый индекс FUSE, который позволит точнее учесть экологические функции морских видов и расставить приоритеты в их охране.
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Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
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Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
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Президент России перенес парад Победы

Sputnik Литва вчера в 11:45
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Нефть WTI рухнула до $17 за баррель

Лондон, 17 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Нефть WTI на торгах в Лондоне 17 апреля потеряла почти 9% цены и опустилась к $18 за баррель.
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Космос

В NASA нашли экзопланету, похожую на Землю

Специалисты NASA заявили о находке экзопланеты, похожей на Землю. Она находится на расстоянии 300 световых лет и называется Kepler-1649с.
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Общество

Мишустин передал регионам коечный фонд федеральных клиник

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник для борьбы с коронавирусом.
News.ru 12:39
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Заразившихся Covid-19 в Москве может быть больше официальных данных

Согласно официальной статистике, в Москве зафиксировано более 18 тысяч случаев коронавирусной инфекции.
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NVIDIA представила GeForce 450.82 — драйвер для разработчиков с поддержкой DirectX 12 Ultimate

На странице с драйвером NVIDIA привела и некоторые высказывания разработчиков.
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Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч, выявлено более 2,2 миллиона случаев заражения, вылечились более 560 тысяч, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
РИА Новости 15:42
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Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
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Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

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Рестораны, бары и парки могут открыть в Италии 4 мая

Итальянское правительство рассматривает возможность возобновить работу баров, ресторанов и открыть парки с 4 мая.
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Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам

Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
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Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом

В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Сегодня, 17 апреля, глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что работающие россияне старше 65 лет смогут получить оплачиваемый больничный с 20 по 30 апреля.
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Клинт Иствуд мог сыграть старого Брюса Уэйна в «Бэтмене будущего»

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В Петербурге медики массово заразились коронавирусом

За последние сутки в Петербурге резко увеличилось число зараженных коронавирусом. Инфекция была подтверждена у 424 человек.
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Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления в свой адрес, которые она начала получать после выхода сериала "Зулейха открывает глаза", где она сыграла главную роль.
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Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за того, как штат реагирует на коронавирус.
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Город Ершов в Саратовской области закрыли на карантин

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Правительство разрешило лечить от коронавируса китайским лекарством

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Российская газета вчера в 13:52
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