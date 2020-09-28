Кассир Луиза Хайруллина получила срок за кражу 25 млн в Башкирии

Кассир Луиза Хайруллина, которую обвинили в том, что она выносила деньги из банка, где работала, отправится в исправительную колонию общего режима на пять лет, а ее супруг Марат, проходивший по делу как сообщник, — на шесть.