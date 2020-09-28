Курс доллара вырос до 79 рублей впервые со 2 апреля
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Курс доллара США на открытии торгов Московской биржи утром 28 сентября вырос до 79 рублей, поднявшись на 75 копеек к уровню закрытия биржи в пятницу. В настоящее время американская валюта продолжает торговаться в районе 78,6 рублей.В источнике
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