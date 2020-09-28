Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Курс доллара вырос до 79 рублей впервые со 2 апреля

Курс доллара США на открытии торгов Московской биржи утром 28 сентября вырос до 79 рублей, поднявшись на 75 копеек к уровню закрытия биржи в пятницу. В настоящее время американская валюта продолжает торговаться в районе 78,6 рублей.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Курс доллара достиг ₽79 впервые со 2 апреля

РБК04:17
РИА Новости

Курс доллара поднялся до 79 рублей впервые со 2 апреля

РИА Новости03:54
Коммерсантъ

Курс доллара превысил 79 рублей впервые с начала апреля

Коммерсантъ03:51
Газета.Ru

Доллар достиг 79 рублей впервые со 2 апреля

Газета.Ru03:43
Lenta.ru

Курс рубля рухнул

Lenta.ru03:18
ТАСС

Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей впервые с 2 апреля

ТАСС03:48
Интерфакс

Доллар впервые со 2 апреля поднялся до 79 рублей

Интерфакс03:47

Xiaomi выпустила первый 8K-телевизор

Новинка под названием Mi TV Master Extreme Edition имеет 82-дюймовой Mini LED-матрицей с частотой обновления 120 Гц, а также поддержку технологий HDR10+, Dolby Vision и яркость 2000 нит.
Xiaomi выпустила первый 8K-телевизор
The GEEK06:14
5

В Берлине рост числа заражённых коронавирусом назвали тревожным

Берлин, 28 сентября 2020, 13:23 — REGNUM Количество выявляемых в сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией в Германии носит тревожный характер, заявил 28 сентября официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Reuters.
REGNUM06:23
2,1K

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости22:51
1K

Экономисты дали точный прогноз по курсу доллара на октябрь

Присутствуют опасения из-за возможного наступления второй волны пандемии коронавируса, так как начинается сезон роста респираторных заболеваний, заявил в беседе с "Российской газетой" старший аналитик БКС Виталий Громадин.
Sputnik Таджикистан04:15

Кассир Луиза Хайруллина получила срок за кражу 25 млн в Башкирии

Кассир Луиза Хайруллина, которую обвинили в том, что она выносила деньги из банка, где работала, отправится в исправительную колонию общего режима на пять лет, а ее супруг Марат, проходивший по делу как сообщник, — на шесть.
Уфа1.ру06:44
68

От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известиявчера в 20:40
102

Названы признаки «малого инсульта»

"Существуют транзиторные ишемические атаки — это острые нарушения мозгового кровообращения с кратковременными, чаще всего в течение нескольких минут, неврологическими симптомами", — рассказал врач.
РИА Новости06:26
56

Два ландшафтных пожара ликвидировали под Воронежем

Ранее в Рамонском районе под Воронежем ликвидировали первый пожар на площади 25 га - у поселка Новоподклетное, где накануне сгорели несколько нежилых строений, в том числе два нежилых дома, пять хозпостроек, баня и гараж.
ТАСС04:41
110

Продолжение «Бората» получило длинное название

Сиквел получит длинное название Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).
Lenta.ru06:22
2