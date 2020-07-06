Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро достиг 81,47 рубля
Официальный курс евро вырос на 90,95 копейки и достиг 81,4676 рубля. Соответствующие данные опубликовал Центробанк России.
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Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Общество
В Атланте объявили режим ЧП и ввели Нацгвардию из-за беспорядков
В понедельник, 6 июля, в Атланте официально объявлено чрезвычайное положение, вызванное массовыми беспорядками среди граждан.
Evo-rus.com 04:07
Общество
ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае
Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости 06:03
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Политика
ДНР возобновила пропуск граждан через линию соприкосновения с Украиной
Донецкая народная республика (ДНР) во вторник возобновила работу контрольно-пропускного пункта "Еленовка" к югу от Донецка после девяти дней перерыва.
ТАСС 02:35
Автоспорт
Квят назвал причины схода с дистанции на Гран-при Австрии
Вена, 5 июля 2020, 22:25 — REGNUM Российский пилот команды AlphaTauri Даниил Квят, который сошёл с дистанции из-за повреждения подвески и прокола колеса на Гран-при Австрии, прокомментировал итоги первого этапа «Формулы-1».
REGNUM 05 июля в 15:25
Общество
Актриса Мария Шукшина заступилась за опального отца Сергия
Уральский меридиан 00:28
Кино
Том Хэнкс расстроен, что его новый фильм выходит на Apple TV+
Не хочу расстраивать своих повелителей из Apple, но есть большая разница в картинке и звуке.
Игромания.ру 07:34
Происшествия
В Китае более 20 человек погибли при падении автобуса в водохранилище
Более 20 человек погибли в результате падения автобуса в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает Global Times.
RT на русском 06:20
Общество
В Москве во вторник ожидаются смерч и град
Газета.Ru 06:40
Политика
Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ
Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.
Народные новости вчера в 05:42
Футбол
«Спартак» отправил в отставку генерального директора клуба
Руководство «Спартака» во вторник отправило в отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.
РБК 07:33
Политика
Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных
Жительница США признала себя виновной в незаконном хранении сверхсекретной информации Агентства национальной безопасности США (АНБ) и в похищении ребенка, сообщает американское министерство юстиции.
РИА Новости 02:32
Общество
Адвокат рассказал об обысках у журналистки Бекбулатовой
Правоохранители пришли утром 7 мая с обыском в квартиру главного редактора журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой.
News.ru 07:38
Экономика
KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Первой причиной специалисты называют количество инноваций и технологий в силовых агрегатах.
Evo-rus.com 01:15
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отсудила у бывшего мужа квартиры в Астрахани
Как рассказала балерина, 12 лет назад муж занял у нее 3 миллиона долларов, однако возвращать долг все эти годы он не торопился.
iReactor 07:24
Политика
Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России
Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и назвал их недружественными.
Газета.Ru 07:02
Общество
Суд отклонил апелляцию игрока НХЛ Зайцева и оставил детей с матерью
Московский городской суд постановил определить место жительства двух детей хоккеиста "Оттавы Сенаторз" (НХЛ) Никиты Зайцева с их матерью Маргаритой Готовцевой.
МК-Спорт 06:45
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения в больнице
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.
Pravda.Ru 04:04
Происшествия
В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады
В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
Политика
Песков оценил перспективу открытия границ с ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перспективу открытия российских границ с Европой.
Газета.Ru 05:31
Игры
Моддер добавил в Dark Souls III автомат Калашникова
Моддер под ником Forsakensilver создал расширение для Dark Souls III, которое заменяет в игре арбалеты на современное огнестрельное оружие.
CyberSport.ru вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Борис Корчевников опубликовал селфи из роддома
В своем блоге Корчевников поделился занимательным селфи, где позирует у кабинета, на двери которого красуется табличка - "выписная".
Paparazzi.ru вчера в 03:14
Авто
Hyundai Motor экспортировала в Швейцарию десять водородных грузовиков
Car.ru вчера в 10:10
Кино
«Горький fest» объявил программу 2020 года
Напомним, на встрече в июне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент фестиваля Михаил Пореченков договорились о том, что в этом году мероприятие пройдет с 17 по 23 июля.
Ньюс-НН 07:09
Общество
Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31