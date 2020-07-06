Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро достиг 81,47 рубля

Официальный курс евро вырос на 90,95 копейки и достиг 81,4676 рубля. Соответствующие данные опубликовал Центробанк России.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Официальный курс евро достиг 81,47 рубля

Газета.Ru07:06

Центробанк второй день добавляет по рублю в курсы евро и доллара

Фонтанка.Ру07:39

ЦБ РФ повысил курс доллара на 8 июля до 72,17 руб

ТАСС06:50

Официальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля

ПРАЙМ06:46

Курсы валют ЦБ РФ на 7 июля: 72,1719 руб/доллар США и 81,4676 руб/евро

SIA.ru07:00

Курс евро к рублю вырос до максимума за два месяца

ГЛАС.RU04 июля в 04:55

Курс рубля на 4 июля 2020: за доллар 71,39, а за евро 80,26

Комсомольская правда04 июля в 01:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 07:46, Ашберн
Политика

ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
814
Общество

В Атланте объявили режим ЧП и ввели Нацгвардию из-за беспорядков

В понедельник, 6 июля, в Атланте официально объявлено чрезвычайное положение, вызванное массовыми беспорядками среди граждан.
Evo-rus.com 04:07
63
Общество

ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае

Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости 06:03
8
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
898
Политика

ДНР возобновила пропуск граждан через линию соприкосновения с Украиной

Донецкая народная республика (ДНР) во вторник возобновила работу контрольно-пропускного пункта "Еленовка" к югу от Донецка после девяти дней перерыва.
ТАСС 02:35
Автоспорт

Квят назвал причины схода с дистанции на Гран-при Австрии

Вена, 5 июля 2020, 22:25 — REGNUM Российский пилот команды AlphaTauri Даниил Квят, который сошёл с дистанции из-за повреждения подвески и прокола колеса на Гран-при Австрии, прокомментировал итоги первого этапа «Формулы-1».
REGNUM 05 июля в 15:25
Общество

Актриса Мария Шукшина заступилась за опального отца Сергия

Уральский меридиан 00:28
15
Кино

Том Хэнкс расстроен, что его новый фильм выходит на Apple TV+

Не хочу расстраивать своих повелителей из Apple, но есть большая разница в картинке и звуке.
Игромания.ру 07:34
Происшествия

В Китае более 20 человек погибли при падении автобуса в водохранилище

Более 20 человек погибли в результате падения автобуса в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает Global Times.
RT на русском 06:20
Общество

В Москве во вторник ожидаются смерч и град

Газета.Ru 06:40
33
Политика

Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ

Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.
Народные новости вчера в 05:42
32
Футбол

«Спартак» отправил в отставку генерального директора клуба

Руководство «Спартака» во вторник отправило в отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.
РБК 07:33
Политика

Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных

Жительница США признала себя виновной в незаконном хранении сверхсекретной информации Агентства национальной безопасности США (АНБ) и в похищении ребенка, сообщает американское министерство юстиции.
РИА Новости 02:32
1
Происшествия

Дело об убийстве завели после пропажи восьмилетней девочки на Сахалине

Газета.Ru 06:47
1
Общество

Адвокат рассказал об обысках у журналистки Бекбулатовой

Правоохранители пришли утром 7 мая с обыском в квартиру главного редактора журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой.
News.ru 07:38
60
Футбол

Президент «Барселоны» Бартомеу: Месси продлит контракт с клубом

РИА Новости 05:47
Экономика

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,4K
Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

Первой причиной специалисты называют количество инноваций и технологий в силовых агрегатах.
Evo-rus.com 01:15
46
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова отсудила у бывшего мужа квартиры в Астрахани

Как рассказала балерина, 12 лет назад муж занял у нее 3 миллиона долларов, однако возвращать долг все эти годы он не торопился.
iReactor 07:24
2
Политика

Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России

Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и назвал их недружественными.
Газета.Ru 07:02
372
Общество

Суд отклонил апелляцию игрока НХЛ Зайцева и оставил детей с матерью

Московский городской суд постановил определить место жительства двух детей хоккеиста "Оттавы Сенаторз" (НХЛ) Никиты Зайцева с их матерью Маргаритой Готовцевой.
МК-Спорт 06:45
1
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения в больнице

Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.
Pravda.Ru 04:04
5
Происшествия

В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады

В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
753
Политика

Песков оценил перспективу открытия границ с ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перспективу открытия российских границ с Европой.
Газета.Ru 05:31
2
Игры

Моддер добавил в Dark Souls III автомат Калашникова

Моддер под ником Forsakensilver создал расширение для Dark Souls III, которое заменяет в игре арбалеты на современное огнестрельное оружие.
CyberSport.ru вчера в 22:36
1
Шоу-бизнес

Борис Корчевников опубликовал селфи из роддома

В своем блоге Корчевников поделился занимательным селфи, где позирует у кабинета, на двери которого красуется табличка - "выписная".
Paparazzi.ru вчера в 03:14
24
Авто

Hyundai Motor экспортировала в Швейцарию десять водородных грузовиков

Car.ru вчера в 10:10
Кино

«Горький fest» объявил программу 2020 года

Напомним, на встрече в июне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент фестиваля Михаил Пореченков договорились о том, что в этом году мероприятие пройдет с 17 по 23 июля.
Ньюс-НН 07:09
Общество

Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку

В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
124
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное