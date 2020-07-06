Официальный курс евро вырос на 90,95 копейки и достиг 81,4676 рубля. Соответствующие данные опубликовал Центробанк России.

Политика ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса» Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве. 814

Общество ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного. 8

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 898

Политика ДНР возобновила пропуск граждан через линию соприкосновения с Украиной Донецкая народная республика (ДНР) во вторник возобновила работу контрольно-пропускного пункта "Еленовка" к югу от Донецка после девяти дней перерыва.

Автоспорт Квят назвал причины схода с дистанции на Гран-при Австрии Вена, 5 июля 2020, 22:25 — REGNUM Российский пилот команды AlphaTauri Даниил Квят, который сошёл с дистанции из-за повреждения подвески и прокола колеса на Гран-при Австрии, прокомментировал итоги первого этапа «Формулы-1».

Кино Том Хэнкс расстроен, что его новый фильм выходит на Apple TV+ Не хочу расстраивать своих повелителей из Apple, но есть большая разница в картинке и звуке.

Происшествия В Китае более 20 человек погибли при падении автобуса в водохранилище Более 20 человек погибли в результате падения автобуса в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает Global Times.

Футбол «Спартак» отправил в отставку генерального директора клуба Руководство «Спартака» во вторник отправило в отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.

Политика Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных Жительница США признала себя виновной в незаконном хранении сверхсекретной информации Агентства национальной безопасности США (АНБ) и в похищении ребенка, сообщает американское министерство юстиции. 1

Общество Адвокат рассказал об обысках у журналистки Бекбулатовой Правоохранители пришли утром 7 мая с обыском в квартиру главного редактора журнала «Холод» Таисии Бекбулатовой. 60

Экономика KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова отсудила у бывшего мужа квартиры в Астрахани Как рассказала балерина, 12 лет назад муж занял у нее 3 миллиона долларов, однако возвращать долг все эти годы он не торопился. 2

Политика Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и назвал их недружественными. 372

Игры Моддер добавил в Dark Souls III автомат Калашникова Моддер под ником Forsakensilver создал расширение для Dark Souls III, которое заменяет в игре арбалеты на современное огнестрельное оружие. 1

Шоу-бизнес Борис Корчевников опубликовал селфи из роддома В своем блоге Корчевников поделился занимательным селфи, где позирует у кабинета, на двери которого красуется табличка - "выписная". 24

Кино «Горький fest» объявил программу 2020 года Напомним, на встрече в июне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент фестиваля Михаил Пореченков договорились о том, что в этом году мероприятие пройдет с 17 по 23 июля.