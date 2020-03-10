Финансы

Газета.RuГазета.RuКурс доллара вырос почти до 73 рублей

Курс доллара на старте торгов вырос почти до 73 рублей, евро - до 83. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара на старте торгов повысился на 4,2 рубля и достиг 72,77 рублей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курс доллара вырос почти до 73 рублей

Газета.Ru10 марта в 03:16

Официальный курс евро вырос до 81,86 рубля, доллара — до 72,02

РИА Новости10 марта в 07:58

Курс доллара на Мосбирже вырос до 72,77 рубля

Компания10 марта в 03:06

Курс доллара вырос до 72 рублей

REGNUM08 марта в 22:30

Курс доллара уже вырос до 73 рублей

ТИА10 марта в 04:38

Официальный курс доллара на среду вырос на 4,50 рубля - до 72,02 рубля

ПРАЙМ10 марта в 06:57

Курс доллара вырос до 73 рублей впервые с 2016 года

Национальная служба новостейвчера в 15:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 00:27, Ашберн

Комментарии

Футбол

«Аталанта» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

Итальянская "Аталанта" и немецкий "Лейпциг" первыми завоевали путевки в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Интерфакс-Спорт 10 марта в 17:56
Здоровье

Онищенко сообщил о коронавирусе, зафиксированном у двоих новорожденных

Выяснилось, что SARS-COV-2 может преодолевать плацентарный барьер, зафиксированы единичные случаи обнаружения вируса на первых часах жизни у двух новорожденных, появившихся на свет путем кесарева сечения.
Московский Комсомолец 10 марта в 06:14
Политика

Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Российская газета вчера в 21:18
Политика

США запретят въезд из Европы на 30 дней

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты запретят въезд из Европы на 30 дней.
RT на русском вчера в 21:39
Общество

ФСБ опубликовала видео задержания членов «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

Управление ФСБ по Республике Крым опубликовало видеозапись задержания четырех членов ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Российская газета вчера в 11:37
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен

Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
РИА Новости вчера в 11:03
Гаджеты

В Роскачестве протестировали смарт-часы

Российская система качества (Роскачество) проверила смарт-часы и составила рейтинг этих гаджетов, говорится в сообщении организации.
REGNUM 10 марта в 01:49
Энергетика

Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%

По состоянию на 04.48 мск, майский фьючерс Brent дешевеет на 5,10%, до 34,21 доллара за баррель.
РИА Новости вчера в 22:07
Экономика

Предсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз

Коломбо заметил, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на 100 трлн долларов.
Российская газета вчера в 17:41
Общество

В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны

В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
РБК вчера в 18:38
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
Путешествия

Иностранцы отменили поездок в Россию на 500 миллионов рублей

Речь идёт об отмене поездок для примерно 15 тысяч иностранных туристов в период с марта по май 2020 года, — говорится в сообщении.
Life.ru вчера в 20:28
Политика

Депутаты поспорили о досрочных выборах в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин обозначит свою позицию относительно инициатив депутатов Госдумы о проведении досрочных парламентских выборов после принятия поправок в Конституцию РФ после того, как рассмотрит их, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс - Россия 10 марта в 04:56
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг

АБН 10 марта в 09:50
Шоу-бизнес

Мисс Екатеринбург рассказала на шоу Урганта об учёбе в кадетской школе

Накануне в шоу «Вечерний Ургант» пришла «Мисс Екатеринбург — 2009» и «Мисс Россия — 2010» Ирина Антоненко (на фото в красном).
Уральский меридиан вчера в 23:30
Общество

ВЦИОМ: российские женщины видят сны чаще, чем мужчины

Российские женщины видят сны чаще, чем мужчины, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РИА Новости вчера в 23:37
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru вчера в 19:34
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ вчера в 22:18
Общество

Ретейлеры пригрозили перебоями поставок из-за ограничений для грузовиков

Больше всего авторов письма волнуют новые правила выдачи пропусков для въезжающих в город грузовиков.
РБК 00:00
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
РИА Новости вчера в 16:48
Музыка

Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Piter.tv вчера в 06:24
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии

Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
REGNUM вчера в 13:45
Игры

Новую игру про Ведьмака начнут разрабатывать уже в 2020 году

Варшава, 12 марта 2020, 03:48 — REGNUM Компания CD Projekt Red начнёт работу над новой игрой по миру «Ведьмака» сразу после релиза Cyberpunk 2077.
REGNUM вчера в 20:48
Гаджеты

В Евросоюзе могут принять закон, который заставит производителей изменить дизайн смартфонов и планшетов

Стоит отметить, что принятие данного закона, вероятно, заставит технологические компании кардинально переосмыслить дизайн выпускаемой продукции.
3DNews вчера в 21:42
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

В Уфе завершилась шестая встреча серии 1/8 финала Кубка Гагарина между местным "Салаватом Юлаевым" и омским "Авангардом".
Вести.Ru вчера в 12:44
Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Здоровье

Врачи рассказали о смертельных болезнях, которые начинаются внезапно

Российские врачи составили список серьезных болезней, появление которых не сопровождается симптомами заранее.
РЕН ТВ вчера в 07:01
Политика

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
ТАСС вчера в 18:25
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное