Курс доллара на старте торгов вырос почти до 73 рублей, евро - до 83. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара на старте торгов повысился на 4,2 рубля и достиг 72,77 рублей.

Курс доллара вырос почти до 73 рублей

Здоровье Онищенко сообщил о коронавирусе, зафиксированном у двоих новорожденных Выяснилось, что SARS-COV-2 может преодолевать плацентарный барьер, зафиксированы единичные случаи обнаружения вируса на первых часах жизни у двух новорожденных, появившихся на свет путем кесарева сечения.

Политика Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.

Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.

Гаджеты В Роскачестве протестировали смарт-часы Российская система качества (Роскачество) проверила смарт-часы и составила рейтинг этих гаджетов, говорится в сообщении организации.

Экономика Предсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз Коломбо заметил, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на 100 трлн долларов.

Путешествия Иностранцы отменили поездок в Россию на 500 миллионов рублей Речь идёт об отмене поездок для примерно 15 тысяч иностранных туристов в период с марта по май 2020 года, — говорится в сообщении.

Политика Депутаты поспорили о досрочных выборах в Госдуму Президент РФ Владимир Путин обозначит свою позицию относительно инициатив депутатов Госдумы о проведении досрочных парламентских выборов после принятия поправок в Конституцию РФ после того, как рассмотрит их, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общество Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.

Энергетика Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.

Политика Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.