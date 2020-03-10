Финансы
Газета.RuКурс доллара вырос почти до 73 рублей
Курс доллара на старте торгов вырос почти до 73 рублей, евро - до 83. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара на старте торгов повысился на 4,2 рубля и достиг 72,77 рублей.
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Итальянская "Аталанта" и немецкий "Лейпциг" первыми завоевали путевки в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
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Выяснилось, что SARS-COV-2 может преодолевать плацентарный барьер, зафиксированы единичные случаи обнаружения вируса на первых часах жизни у двух новорожденных, появившихся на свет путем кесарева сечения.
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Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
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США запретят въезд из Европы на 30 дней
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты запретят въезд из Европы на 30 дней.
Общество
ФСБ опубликовала видео задержания членов «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
Управление ФСБ по Республике Крым опубликовало видеозапись задержания четырех членов ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
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В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Накануне в шоу «Вечерний Ургант» пришла «Мисс Екатеринбург — 2009» и «Мисс Россия — 2010» Ирина Антоненко (на фото в красном).
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Российские женщины видят сны чаще, чем мужчины, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Общество
Ретейлеры пригрозили перебоями поставок из-за ограничений для грузовиков
Больше всего авторов письма волнуют новые правила выдачи пропусков для въезжающих в город грузовиков.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
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Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
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Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии
Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
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Новую игру про Ведьмака начнут разрабатывать уже в 2020 году
Варшава, 12 марта 2020, 03:48 — REGNUM Компания CD Projekt Red начнёт работу над новой игрой по миру «Ведьмака» сразу после релиза Cyberpunk 2077.
Гаджеты
В Евросоюзе могут принять закон, который заставит производителей изменить дизайн смартфонов и планшетов
Стоит отметить, что принятие данного закона, вероятно, заставит технологические компании кардинально переосмыслить дизайн выпускаемой продукции.
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Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина
В Уфе завершилась шестая встреча серии 1/8 финала Кубка Гагарина между местным "Салаватом Юлаевым" и омским "Авангардом".
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Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
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Врачи рассказали о смертельных болезнях, которые начинаются внезапно
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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
Общество
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По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.