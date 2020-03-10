Финансы

Пенза-взглядПенза-взглядКурс рубля к доллару и евро резко упал

По состоянию на начало одиннадцатого часа утра доллар стоит 72,77 рубля, что больше на 4,2 рубля чем в пятницу, а евро — 82,6 рубля (+5,1 рубля к пятнице).
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Курс доллара и евро взлетели в начале торгов на Мосбирже

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Курс доллара на старте торгов подскочил до 72,77 рублей

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РБК03:02
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