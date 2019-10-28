Финансы

iReactoriReactorКурс доллара вырос в начале торгов 28 октября

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Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на понедельник, 28 октября, вырос на 10 копеек — до 63,95 рубля. Евро вырос на 2 копейки — до 70,90 рубля.
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