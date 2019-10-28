Финансы
iReactorКурс доллара вырос в начале торгов 28 октября
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на понедельник, 28 октября, вырос на 10 копеек — до 63,95 рубля. Евро вырос на 2 копейки — до 70,90 рубля. Это следует из данных, предоставленных Банком России.
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Эксперты предупреждают: курс доллара готовится отыграть провалы октября
Свободная Пресса27 октября в 06:34
Сюрпризы доллара и евро к концу 2019-го, и чего ждать от курса валют в 2020-м
Sputnik Молдова27 октября в 10:10
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 11:54, Ашберн
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Отмечается, что строительство одобрено на участке континентального шельфа Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
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«Нафтогаз» заявил о готовности к зиме без транзита российского газа
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C 2020 года специальным налоговым режимом для самозанятых смогут воспользоваться жители еще 19 регионов.
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Студенток МГУ собрались отчислить за поддержку аспиранта-политзека
Руководство МГУ пригрозило отчислением студенткам, собиравшим подписи в защиту аспиранта Азата Мифтахова, который находится в СИЗО по подозрению в поджоге офиса «Единой России».
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Полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП в Твери
Тверская полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП, в котором пострадали три человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.
Происшествия
Пять человек погибли в результате ДТП в Подмосковье
Пять человек погибли в ДТП в Шаховском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
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Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
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Определены самые подделываемые в России банкноты
Как уточняет ТАСС, чаще всего поддельными оказываются банкноты номиналом в пять тысяч рублей (более 7,3 тысячи штук).
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Путин прибыл в Будапешт для переговоров с премьером Венгрии
Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
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Следственный комитет России предупреждает о новом виде телефонного мошенничества.