Финансы

iReactoriReactorКурс доллара вырос в начале торгов 28 октября

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на понедельник, 28 октября, вырос на 10 копеек — до 63,95 рубля. Евро вырос на 2 копейки — до 70,90 рубля. Это следует из данных, предоставленных Банком России.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Эксперты предупреждают: курс доллара готовится отыграть провалы октября

Свободная Пресса27 октября в 06:34

Курсы доллара и евро на 28 октября

Банки.ру28 октября в 01:31

Курс доллара вырос в начале торгов 28 октября

iReactor28 октября в 03:26

Курсы валют на сегодня, 30 октября 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 17:19

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 28 октября повысился на 0.1%

АК&М28 октября в 03:17

Сюрпризы доллара и евро к концу 2019-го, и чего ждать от курса валют в 2020-м

Sputnik Молдова27 октября в 10:10

Доллар и евро вновь упали в цене

Экспресс газета28 октября в 23:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 11:54, Ашберн
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла

BFM.ru 10:37
Общество

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год

"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
Интерфакс 11:16
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
Происшествия

Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»

Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт вчера в 12:15
Общество

Дания дала добро на строительство «Северного потока-2»

Отмечается, что строительство одобрено на участке континентального шельфа Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.
Газета.Ru 11:45
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС

ТАСС 10:37
Политика

«Нафтогаз» заявил о готовности к зиме без транзита российского газа

Украина готова к отопительному сезону 2019/2020 годов, даже если будет полностью прекращен транзит российского газа, заявил первый замглавы «Нафтогаза Украины» Сергей Перелома.
Взгляд.ру 07:29
Кино

Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»

В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
Профиль вчера в 03:15
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»

Профиль 02:37
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году

Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".
Российская газета 07:28
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Происшествия

Подросток открыл стрельбу в московской школе

Российская газета 05:40
Экономика

Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта

"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
Газета.Ru 06:44
Общество

Минфин назвал регионы, где введут налоговый режим для самозанятых

C 2020 года специальным налоговым режимом для самозанятых смогут воспользоваться жители еще 19 регионов.
Российская газета 11:16
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после драки в детском саду Ярославля

РИА Новости 09:35
Общество

Студенток МГУ собрались отчислить за поддержку аспиранта-политзека

Руководство МГУ пригрозило отчислением студенткам, собиравшим подписи в защиту аспиранта Азата Мифтахова, который находится в СИЗО по подозрению в поджоге офиса «Единой России».
Lenta.ru 05:07
Происшествия

Полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП в Твери

Тверская полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП, в котором пострадали три человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.
РИА Новости 10:36
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Подмосковье

Пять человек погибли в ДТП в Шаховском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
ТАСС 11:08
Общество

Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

МР7.ру 09:00
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Политика

Генсек НАТО поддержал разведение сил в Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс поддерживает процесс разведения сил в Донбассе, а также приветствует усилия Киева в данном процессе.
Pravda.Ru 10:46
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 27 октября в 18:07
Армия и оружие

Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск ракеты «Булава»

Атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили 30 октября в Минобороны.
Известия вчера в 23:07
Экономика

Определены самые подделываемые в России банкноты

Как уточняет ТАСС, чаще всего поддельными оказываются банкноты номиналом в пять тысяч рублей (более 7,3 тысячи штук).
Lenta.ru 11:31
Политика

Путин прибыл в Будапешт для переговоров с премьером Венгрии

Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
ТАСС 09:12
Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Наука

Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами

Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный вчера в 09:59
Происшествия

В СК рассказали о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет России предупреждает о новом виде телефонного мошенничества.
Известия 11:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное