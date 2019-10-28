Финансы

iReactoriReactorКурс доллара вырос в начале торгов 28 октября

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Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на понедельник, 28 октября, вырос на 10 копеек — до 63,95 рубля. Евро вырос на 2 копейки — до 70,90 рубля.
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Курсы доллара и евро на 28 октября

Банки.ру28 октября в 01:31

Курс доллара вырос в начале торгов 28 октября

iReactor28 октября в 03:26

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 28 октября повысился на 0.1%

АК&М28 октября в 03:17
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Общество

Эксперты оценили высокое качество приёма в тюменские вузы

В нашем регионе эксперты оценивали качество приема в 11 вузах. Лучший результат у Тюменского государственного университета.
Тюменские известия вчера в 09:35
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Охранник в доме Моисеева: болезнь серьезно подорвала его здоровье

Пятый канал вчера в 09:42
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru 29 октября в 16:05
Политика

Анкара осудила решение конгресса США о признании геноцида армян

Палата представителей конгресса США признала геноцид армян. Турция назвала решение законодателей позором и вызвала американского посла.
Газета.Ru вчера в 08:39
Футбол

«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Матч ТВ вчера в 14:50
Политика

Рассекречена характеристика КГБ на Путина

В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга показали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на Владимира Путина.
Известия вчера в 16:01
Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год

Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Общество

Эксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками

Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы.
RT на русском вчера в 22:02
Происшествия

На Камчатке завели уголовное дело по факту смерти младенца в самолете

Смерть младенца на борту самолета при перелете с Камчатки в Хабаровск стала поводом для возбуждения уголовного дела.
Известия вчера в 21:19
Политика

Пушков о «Северном потоке-2»: «В Варшаве и Киеве могут отдыхать»

Дания дала добро на прокладку Сев.потока-2 в своих водах. Теперь в Варшаве и Киеве могут отдыхать.
Украина.ру вчера в 11:10
Политика

Владимир Путин проведет заседание Госсовета в Калининграде

Развитие системы здравоохранения в регионах России обсудят на расширенном заседании Госсовета в Калининграде, куда накануне прибыл Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 23:14
Наука

Ученые обнаружили в мозге отвечающие за веру и прощение области

Благодаря проведенным манипуляциям и расчетам, искусственный интеллект смог не только выявить в мозге области, отвечающие за такие абстрактные понятия, как вера, прощение и чувство справедливости, но и принцип, по которому мозг ими оперирует.
Дни24 вчера в 05:15
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика

Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru вчера в 19:28
Политика

Путин прокомментировал разговор Зеленского с нацистами на Донбассе

Президент России Владимир Путин отреагировал на ставший знаменитым разговор украинского лидера Владимира Зеленского с нацистами в поселке Золотое на оккупированной Луганщине.
Rusvesna.su вчера в 14:41
Армия и оружие

Военные России вышли на маршрут совместного с Турцией патрулирования

Российские военные согласно договоренности с Турцией вместе с правительственными войсками Сирии патрулируют районы зоны безопасности, чтобы обеспечить вывод курдских формирований.
РБК вчера в 23:24
Политика

Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском вчера в 15:12
Политика

В декабре в Великобритании состоятся досрочные выборы в парламент

Премьера страны поддержали «Либеральные демократы», Шотландская национальная партия, а также и лейбористы, которые до этого трижды блокировали проведение внеочередных парламентских выборов.
Inc-news.ru вчера в 01:42
Шоу-бизнес

Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»

Культуромания вчера в 12:37
Кино

Назван лучший фильм ужасов десятилетия

News.ru вчера в 22:32
Происшествия

СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Известия вчера в 07:44
Политика

Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС вчера в 15:33
Хоккей

«Каролина» одолела «Калгари» благодаря дублю Свечникова

Газета.Ru 29 октября в 22:01
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru вчера в 07:36
Политика

Орбан назвал условие принятия Венгрией декларации НАТО по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна поддержит совместную декларацию послов НАТО по Украине, если туда внесут изменения, касающиеся венгерских меньшинств, проживающих в Закарпатье.
News.ru вчера в 15:40
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Крымский чиновник устроил смертельное ДТП в Подмосковье

Российская газета вчера в 22:45
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Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° 29 октября в 11:53
Происшествия

В Бурятии загорелся торговый центр

По данным «Восток Телеинформ», загорелся торговый центр «Николаевский» неподалеку от Улан-Удэ.
РБК вчера в 21:06
Футбол

Девушка-арбитр показала Кака жёлтую карточку ради селфи с ним

REGNUM вчера в 07:07
Космос

NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли

Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Территория новостей 28 октября в 11:56
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