Финансы
iReactorКурс доллара вырос в начале торгов 28 октября
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на понедельник, 28 октября, вырос на 10 копеек — до 63,95 рубля. Евро вырос на 2 копейки — до 70,90 рубля. Это следует из данных, предоставленных Банком России.
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Эксперты предупреждают: курс доллара готовится отыграть провалы октября
Свободная Пресса27 октября в 06:34
Сюрпризы доллара и евро к концу 2019-го, и чего ждать от курса валют в 2020-м
Sputnik Молдова27 октября в 10:10
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 10:22, Ашберн
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