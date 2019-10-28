Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на понедельник, 28 октября, вырос на 10 копеек — до 63,95 рубля. Евро вырос на 2 копейки — до 70,90 рубля. Это следует из данных, предоставленных Банком России.

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Политика Законопроект о пропаганде наркотиков вернут авторам Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернет законопроект о пропаганде наркотиков его авторам — депутатам от «Справедливой России», заявил агентству «РИА Новости» глава комитета Павел Крашенинников.

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Авто Новый кроссовер Ford Mondeo замечен во время прохождения тестов Новинка была замечена во время прохождения дорожных тестов, на ней практически не было маскировки, она будет построена на базе C2, используемой в Ford Focus.

Происшествия Подросток устроил стрельбу в московской школе Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.

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