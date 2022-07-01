Рубль усилил снижение к доллару: американская валюта поднялась выше 55 рублей впервые с 21 июня, евро торгуется выше 57 рублей, юань торгуется в районе 9 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.
«Сокращение ежедневных поставок на 3 млн баррелей поднимет мировые биржевые цены на нефть до $190, в то время как при наихудшем сценарии в 5 млн баррелей нефть может стоить «стратосферических» $380», — передает Bloomberg.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель главы Минобороны генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, участвующие в специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба ведомства.
"1 июля 2022 года в городе Нукус преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившиеся в попытке захвата органов государственного управления Республики Каракалпакстан", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.