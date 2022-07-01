Будьте в Плюсе

Курс доллара вырос выше 55 рублей на Московской бирже впервые с 21 июня

Рубль усилил снижение к доллару: американская валюта поднялась выше 55 рублей впервые с 21 июня, евро торгуется выше 57 рублей, юань торгуется в районе 9 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.
ПРАЙМ
Курс доллара расчетами "завтра" к 16.16 мск растет на 3,78 рубля, до 55,23 рубля, евро - на 3,39 рубля, до 57,07 рубля.
РИА Новости
На текущей неделе курс доллара впервые с весны 2015 года опустился ниже 51 руб.
Коммерсантъ
Центробанк России начал политику по укреплению национальной валюты, когда после резкого снижения курса рубля — в феврале доллар по отношению к рублю стоил до 120–130 руб. за единицу.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

Курс доллара на Мосбирже поднимался выше 55 рублей впервые с 21 июня
RT на русскомвчера в 10:39
Курс доллара вырос выше 55 рублей на Московской бирже впервые с 21 июня
ПРАЙМвчера в 10:13
Курс доллара вырос до 55 рублей после резкого смягчения валютных ограничений ЦБ
Forbesвчера в 07:39
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 55 рублей впервые с 21 июня
РИА Новостивчера в 09:45
Курс доллара резко поднялся выше 55 рублей 1 июля 2022
Комсомольская правдавчера в 09:45
Курс доллара впервые за 10 дней приблизился к 55 рублям
Компаниявчера в 07:43
Доллар подорожал до 55 рублей
Коммерсантъвчера в 09:52

Интересное

РИА Новости: до полного окружения украинских войск в Лисичанске остаётся 6 км

Агентство РИА Новости сообщает, что российским войскам осталось всего 6 км для полного окружения Лисичанска.
RT на русском05:01

JPMorgan допустил рост цен на нефть до $380 за баррель

«Сокращение ежедневных поставок на 3 млн баррелей поднимет мировые биржевые цены на нефть до $190, в то время как при наихудшем сценарии в 5 млн баррелей нефть может стоить «стратосферических» $380», — передает Bloomberg.
Ведомости04:39

Spiegel сообщил о поражении Литвы из-за позиции Еврокомиссии по транзиту в Калининград

В Литве возмутились позицией ЕС по ситуации с запретом транзита грузов в Калининград, заявив, что это воспринимается «как поражение», пишет Der Spiegel.
Lenta.ru18:57

Politico: лидеры стран Запада боятся, что их граждане устанут от ситуации на Украине

Лидеры западных стран, оказывающих поддержку официальному Киеву, боятся, что их граждане вскоре устанут от событий на Украине и сконцентрируются на внутренней повестке, пишет издание Politico.
РИА Новости23:37

ГУ МВД заявило, что совместно со спецслужбами России был предотвращен теракт в Херсоне

В Херсоне был предотвращен теракт. Об этом в субботу, 2 июля, сообщили в главке МВД по Херсонской области, передает ТАСС.
Lenta.ru04:53

В порту Бердянска подняли затонувший в марте большой десантный корабль «Саратов»

Большой десантный корабль (БДК) "Саратов", получивший повреждения в результате удара украинской ракетой "Точка-У" и затопленный у причала экипажем, в пятницу подняли в порту Бердянска.
ТАССвчера в 15:23

В Германии предупредили, что потребителей шокирует повышение цен на газ

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер считает, что потребители в стране будут шокированы предстоящим повышением цен на газ, пишет Funke.
Газета.Ru05:18

Глава Генштаба Валерий Герасимов проверил задействованных в операции на Украине военных

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель главы Минобороны генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, участвующие в специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба ведомства.
РБК03:37

Посольство Израиля в Берлине раскритиковало заявления посла Украины Мельника о Бандере

Посольство Израиля в Берлине резко отреагировало на заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника о Степане Бандере.
РИА Новости04:18

МВД Узбекистана сообщило о попытке захвата 1 июля органов власти в Нукусе

"1 июля 2022 года в городе Нукус преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившиеся в попытке захвата органов государственного управления Республики Каракалпакстан", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
ТАСС03:43