Экономика
РИА НовостиКурс рубля обвалился вслед за нефтью
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном рынке валютном после 30%-ного обрушения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
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Энергетика
Forbes (США): Россия отломила одну ножку у трехногого стула американской сланцевой индустрии (Forbes)
Последние два с небольшим года у американской сланцевой индустрии была возможность наслаждаться ее нефтяным бумом благодаря существованию фигурального трехногого стула, обеспечивавшего ей опору.
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Политика
Депутат Рады решил приехать на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы" Илья Кива, известный своим эпатажным поведением, приедет в Москву на Парад Победы, об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
Армия и оружие
На Украине предложили усилить флот с помощью списанных кораблей США
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Украина решила попытаться контролировать зону вокруг Крыма с помощью флота, чтобы не допустить иностранные суда в Россию.
Происшествия
В Париже произошла стрельба в мечети
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Политика
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
Политика
Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
Общество
В Алтайском крае перекрыли трассы из-за метели
В Алтайском крае поднялась буря, ветер местами достигает 27 м / с. На дорогах местами гололед и нулевая видимость.
Армия и оружие
Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Футбол
«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Здоровье
Количество заразившихся коронавирусом в США превысило 400
Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США достигло 442, сообщает CNN со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США и местные власти.
Единоборства
Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках
Футбол
«Ювентус» обыграл «Интер» при пустых трибунах
Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Экономика
Минвостокразвития РФ не намерено создавать новые ТОР в Арктике
Минвостокразвития РФ не планирует создавать новые территории опережающего развития (ТОР) в Арктической зоне, формируемая сейчас ТОР в Мурманске станет единственным исключением.
Политика
Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
Фигурное катание
13-летняя подопечная Этери Тутберидзе стала чемпионкой мира
13-летняя фигуристка прилетела на финал в Таллин уже будучи фаворитом, и вновь доказала свое преимущество.
Политика
Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Футбол
«Реал» уступил «Бетису» в 27-м туре чемпионата Испании
Наука
При вспоминании нейроны возбудились в последовательности запоминания
Американские ученые установили, что при вспоминании материала нейроны в коре мозга человека возбуждаются в той же последовательности, что и при запоминании информации, а успешность ответа зависит от того, насколько эти паттерны совпадают.
Финансы
Начатый в пятницу обвал рубля и доллара продолжится на этой неделе
После переговоров цены на нефть упали (марка Brent стала впервые с июня 2017 года стоить ниже 46 долларов за баррель), а 6 марта рубль обвалился: курс доллара превысил 68 рублей, курс евро — 77 рублей.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Общество
В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрированы в России за последние сутки, заразившиеся находятся в Калининградской, Московской и Белгородской областях.
Политика
Эксперты Sohu назвали двигатель НК-32 технологическим чудом России
Эксперты китайского издания Sohu оценили перспективы второго поколения российского турбореактивного двигателя НК-32, разработка которого идет полным ходом.
Здоровье
Южная Корея занимает первое место по частоте заражения коронавирусом
Второе место занимает Италия, в которой числится 121,9 человека с новым вирусом на миллион человек.
Космос
Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
Фотография нового подвижного аппарата для изучения поверхности Марса опубликована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).