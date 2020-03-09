Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКурс рубля обвалился вслед за нефтью

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном рынке валютном после 30%-ного обрушения цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
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Курс рубля обвалился вслед за нефтью

РИА Новости20:13

Рубль обвалился

Lenta.ru19:53

Рубль упал на рынке Forex после обвала цен на нефть

Газета.Ru20:03

Цена евро взлетела до 82 рублей на фоне падения стоимости нефти

Московский Комсомолец20:17

Курс доллара взлетел до 72 рублей из-за обвала цен на нефть

Известия19:49

Курс доллара на торгах достиг 72 рублей после обрушения нефти

РЕН ТВ19:49

Доллар взлетел выше 72 рублей на фоне обрушения нефтяных цен

BFM.ru20:10
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Энергетика

Forbes (США): Россия отломила одну ножку у трехногого стула американской сланцевой индустрии (Forbes)

Последние два с небольшим года у американской сланцевой индустрии была возможность наслаждаться ее нефтяным бумом благодаря существованию фигурального трехногого стула, обеспечивавшего ей опору.
ИноСМИ 19:37
Происшествия

Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи

РИА Новости 12:07
Политика

Депутат Рады решил приехать на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы" Илья Кива, известный своим эпатажным поведением, приедет в Москву на Парад Победы, об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 19:10
Армия и оружие

На Украине предложили усилить флот с помощью списанных кораблей США

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Украина решила попытаться контролировать зону вокруг Крыма с помощью флота, чтобы не допустить иностранные суда в Россию.
ФедералПресс 06 марта в 23:33
Происшествия

В Париже произошла стрельба в мечети

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
ТАСС 17:27
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 11:09
Политика

В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
REGNUM вчера в 13:20
Политика

Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
РИА Новости 12:03
Общество

В Алтайском крае перекрыли трассы из-за метели

В Алтайском крае поднялась буря, ветер местами достигает 27 м / с. На дорогах местами гололед и нулевая видимость.
Аргументы и Факты - Алтай 03:17
Армия и оружие

Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря

Российская газета 19:06
Энергетика

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Национальная служба новостей 03:43
Футбол

«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины

Газета.Ru 01:50
Происшествия

Подозреваемый в убийстве в Петербурге ровесника подросток признал вину

Коммерсантъ 12:55
Политика

Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
BFM.ru 07:12
Здоровье

Количество заразившихся коронавирусом в США превысило 400

Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США достигло 442, сообщает CNN со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США и местные власти.
Интерфакс вчера в 23:04
Единоборства

Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках

RT на русском 18:45
Футбол

«Ювентус» обыграл «Интер» при пустых трибунах

Газета.Ru 18:05
Общество

Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию

Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Lenta.ru 11:04
Экономика

Минвостокразвития РФ не намерено создавать новые ТОР в Арктике

Минвостокразвития РФ не планирует создавать новые территории опережающего развития (ТОР) в Арктической зоне, формируемая сейчас ТОР в Мурманске станет единственным исключением.
ТАСС 06 марта в 08:12
Политика

Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
РИА Новости 16:42
Фигурное катание

13-летняя подопечная Этери Тутберидзе стала чемпионкой мира

13-летняя фигуристка прилетела на финал в Таллин уже будучи фаворитом, и вновь доказала свое преимущество.
Woman.ru 11:58
Политика

Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости 15:40
Футбол

«Реал» уступил «Бетису» в 27-м туре чемпионата Испании

РИА Новости 18:13
Наука

При вспоминании нейроны возбудились в последовательности запоминания

Американские ученые установили, что при вспоминании материала нейроны в коре мозга человека возбуждаются в той же последовательности, что и при запоминании информации, а успешность ответа зависит от того, насколько эти паттерны совпадают.
N+1 06 марта в 13:08
Финансы

Начатый в пятницу обвал рубля и доллара продолжится на этой неделе

После переговоров цены на нефть упали (марка Brent стала впервые с июня 2017 года стоить ниже 46 долларов за баррель), а 6 марта рубль обвалился: курс доллара превысил 68 рублей, курс евро — 77 рублей.
Байкал24 12:09
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 05:39
Общество

В России зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией зарегистрированы в России за последние сутки, заразившиеся находятся в Калининградской, Московской и Белгородской областях.
ТАСС 08:45
Политика

Эксперты Sohu назвали двигатель НК-32 технологическим чудом России

Эксперты китайского издания Sohu оценили перспективы второго поколения российского турбореактивного двигателя НК-32, разработка которого идет полным ходом.
ПолитРоссия 15:54
Здоровье

Южная Корея занимает первое место по частоте заражения коронавирусом

Второе место занимает Италия, в которой числится 121,9 человека с новым вирусом на миллион человек.
Народные новости 18:51
Космос

Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance

Фотография нового подвижного аппарата для изучения поверхности Марса опубликована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Ридус 05 марта в 17:38
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