Экономика

ИзвестияИзвестияКурс доллара взлетел до 72 рублей из-за обвала цен на нефть

На фоне обвала цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 72 рублей, евро подорожал до 82 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов 9 марта.
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Курс рубля обвалился вслед за нефтью

РИА Новости20:13

Рубль обвалился

Lenta.ru19:53

Курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 72 рублей, передает агентство РИА Новости

Эхо Москвы20:03

Рубль упал на рынке Forex после обвала цен на нефть

Газета.Ru20:03

Курс доллара взлетел до 72 рублей из-за обвала цен на нефть

Известия19:49

Курс доллара на торгах достиг 72 рублей после обрушения нефти

РЕН ТВ19:49

Доллар взлетел выше 72 рублей на фоне обрушения нефтяных цен

BFM.ru20:10
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:16, Ашберн
Энергетика

Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%

Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 18:39
Армия и оружие

Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире

Авторы доклада отмечают 17-процентный рост военного экспорта Германии, доля которой в мировом объеме составила 5,8% Занявший пятое место среди ведущих экспортеров Китай (5,5%) увеличил число стран-получателей своего оружия с 40 в 2010-2015 годов до 53 в 2015-2019 годах.
ТАСС 19:14
Политика

Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".
РИА Новости 15:57
Хоккей

«Тампа» уступила «Детройту», Кучеров не реализовал буллит

Сергачёв набрал 35-е (10+25) очко в 69 матчах сезона-2019/2020. В серии буллитов сильнее были хозяева.
Чемпионат 19:56
Армия и оружие

Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря

Российская газета 19:06
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Salt Mag 04:51
Авто

Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России

Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
Tvoe-avto.com 06 марта в 13:23
Армия и оружие

В Идлибе после прекращения огня зафиксировали шесть обстрелов

RuNews24.ru вчера в 00:13
Политика

Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
РИА Новости 12:03
Космос

Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества

Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
Красная весна 06 марта в 15:51
Гаджеты

Пользователи Windows 7 не спешат покидать систему в пользу Windows 10

Число пользователей операционной системой Windows 7 практически не изменилось с января 2020 года согласно данным аналитической компании NetMarketShare, как следует из отчета, опубликованного 5 марта на сайте компании.
Красная весна 06 марта в 08:55
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК 04:05
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости 12:04
Общество

В России выявили 4 новых случая заболевания коронавирусом

Три случая заражения коронавирусной инфекцией у граждан Российской Федерации зарегистрированы в Липецке, один случай - в Петербурге.
Газета Metro вчера в 08:22
Происшествия

В Париже произошла стрельба в мечети

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
ТАСС 17:27
Политика

Эрдоган призвал Грецию открыть границу и пустить мигрантов в Европу

На прошлой неделе Турция открыла границы с ЕС для нелегальных мигрантов, поскольку не справилась с новой волной беженцев из Сирии.
МИР 24 10:54
Общество

Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию

Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Lenta.ru 11:04
Происшествия

Подозреваемый в убийстве в Петербурге ровесника подросток признал вину

Коммерсантъ 12:55
Хоккей

«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Газета.Ru 12:43
Политика

Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы

Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Газета.Ru 11:32
Общество

Грета Тунберг раскрыла желания женщин на 8 марта

Lenta.ru 20:11
Технологии

В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость

Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
CyberSport.ru 17:50
Футбол

«Реал» уступил «Бетису» в 27-м туре чемпионата Испании

РИА Новости 18:13
Экономика

Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 5,6%

Товарооборот между Россией и Китаем за январь и февраль 2020 года вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,1 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.
РИА Новости вчера в 00:03
Политика

Трамп назвал The New York Times позором журналистики

Президент США Дональд Трамп назвал газету The New York Times позором журналистики из-за распространения ложной информации о нем.
Известия 17:56
Здоровье

Диетолог раскрыла неожиданную пользу картофельного сока

Сок сырого картофеля используют для стимуляции работы кишечника и для снижения кислотности желудочного сока у людей, которые имеют повышенную кислотность, язвенные болезни.
Радио Sputnik 19:00
Происшествия

Дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле

Дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, Ксению, подозревают в распространении запрещённых веществ, сообщают СМИ.
Peterburg2.ru 07:22
Общество

Названы самые популярные женские профессии в России

Продавец и работник сферы образования являются самыми распространенными женскими профессиями в России по данным за III квартала 2019 года.
ТАСС 03:50
Фигурное катание

13-летняя подопечная Этери Тутберидзе стала чемпионкой мира

13-летняя фигуристка прилетела на финал в Таллин уже будучи фаворитом, и вновь доказала свое преимущество.
Woman.ru 11:58
Футбол

Заболотный обратился к пустой микст-зоне

ProstoProSport 16:19
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