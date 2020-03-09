Экономика
РИА НовостиКурс доллара взлетел до 72 рублей после обвала цен на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).
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Наука
Китайцы применили стволовые клетки против коронавирусной пневмонии
Общество
Две федеральные трассы Алтайского края закрыли для большегрузов
В связи со сложными погодными условиями две федеральные трассы Алтайского края закрыли для большегрузного транспорта и пассажирских автобусов, сообщается на сайте регионального управления Росавтодора.
Энергетика
Мировые цены на нефть обрушились почти на треть
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Общество
В Албании выявлены два первых случая заражения коронавирусом
Два первых случая заражения новым коронавирусом зарегистрированы в Албании.
Происшествия
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае за прошедшие сутки увеличилось на 40 человек, достигнув отметки в 80 735 инфицированных.
Общество
Лукашенко заявил о наличии договоренностей по поставке нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть договоренности о поставках в страну более 6 миллионов тонн нефти, нужно решить вопрос логистики.
Наука
Кофеин не стимулирует креативность
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Петербурге
Сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции, которого подозревают в убийстве 14-летнего подростка, задержали в Петербурге.
Здоровье
Диетолог Соломатина назвала помогающие при авитаминозе продукты
Футбол
Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
Общество
Моряков с судна «Нептун» репатриировали из Китая в Россию
Генконсульство РФ в Шанхае репатриировало на родину восемь членов экипажа судна «Нептун», находящегося в порту китайского города Наньтун.
Авто
Раскрыта дата продаж нового Volkswagen Tayron GTE
Компания Volkswagen определилась со временем начала продаж новой суперэкономичной версии кроссовера Tayron.
Происшествия
В Благовещенске тушили магазин
Сообщение о пожаре в Благовещенске поступило вечером 8 марта, горел магазин смешанных товаров на улице Ленина.
Экономика
Минфин объяснил рост взносов для предпринимателей втрое выше инфляции
Получается, что страховые взносы для ИП на пенсионное и медицинское страхование в совокупности вырастут в 2,65 раза быстрее инфляции, которая прогнозируется Министерством экономики на уровне 4% на конец 2021 года.
Политика
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
Футбол
«Спартак» — «Краснодар»: прогноз и ставка Игоря Гамулы на матч чемпионата России
Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар», который состоится 9 марта.
Общество
Немецкий список продуктов для карантина из-за COVID-19 раскритиковали
Список необходимых продуктов на случай длительного карантина по коронавирусу, опубликованный в Германии, подверг критике экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженного спасателя России Александр Гофштейн.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Происшествия
В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали
В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Экономика
Кабмин выделил 18,3 млрд рублей на зарплату медработников из бюджета
Правительство РФ выделило 18,3 млрд рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Музыка
Лазарев расплакался на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Певец Сергей Лазарев не смог сдержать эмоции во время эфира музыкального шоу "Ну-ка, все вместе".
Культура
Пресняков-старший рассказал о блате на шоу «Голос»
Участие в вокальных шоу на отечественном телевидении нередко сопряжено с блатом и связями.
Авто
В Европе новые автомобили выбрасывают все больше CO2
По их данным в 2019 на один автомобиль приходилось 121,8 г/км выбросов, а это оказалось на 1,8 г/км больше, чем в 2018 году.
Общество
Вступил в силу новый формат ОСАГО
Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Игры
Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно
Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
Происшествия
Конфликт произошел на турнире MMA в Черкесске
Конфликт произошел на турнире смешанных единоборств (ММА) в Черкесске, его удалось быстро разрешить, сообщил РИА Новости представитель МВД по Карачаево-Черкесии.