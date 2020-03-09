Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКурс доллара взлетел до 72 рублей после обвала цен на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).
Читать в источнике
Комментировать268

Подробнее о событии

Курс доллара на Forex вырос до 72,5 рубля

ТАСС20:12

Курсы доллара и евро взлетели на фоне обрушения цен на нефть

РБК20:27

Курс доллара взлетел до 72 рублей после обвала цен на нефть

РИА Новости20:24

Рубль на Forex подешевел до 72 за доллар

Коммерсантъ20:42

Рубль обвалился

Lenta.ru19:53

Курс доллара на торгах достиг 72 рублей после обрушения нефти

РЕН ТВ19:49

Курс доллара взлетел до 72 рублей из-за обвала цен на нефть

Известия19:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 21:54, Ашберн
Наука

Китайцы применили стволовые клетки против коронавирусной пневмонии

N+1 06 марта в 10:11
Общество

Две федеральные трассы Алтайского края закрыли для большегрузов

В связи со сложными погодными условиями две федеральные трассы Алтайского края закрыли для большегрузного транспорта и пассажирских автобусов, сообщается на сайте регионального управления Росавтодора.
Известия 02:39
Энергетика

Мировые цены на нефть обрушились почти на треть

Телеканал 360° 19:27
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости 21:42
Общество

В Албании выявлены два первых случая заражения коронавирусом

Два первых случая заражения новым коронавирусом зарегистрированы в Албании.
Газета.Ru 21:21
Происшествия

Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае за прошедшие сутки увеличилось на 40 человек, достигнув отметки в 80 735 инфицированных.
Газета.Ru 20:39
Общество

Лукашенко заявил о наличии договоренностей по поставке нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть договоренности о поставках в страну более 6 миллионов тонн нефти, нужно решить вопрос логистики.
РИА Новости вчера в 04:23
Наука

Кофеин не стимулирует креативность

ToDay News Ufa 06 марта в 15:12
Энергетика

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Национальная служба новостей 03:43
Происшествия

Подозреваемого в убийстве подростка задержали в Петербурге

Сына судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции, которого подозревают в убийстве 14-летнего подростка, задержали в Петербурге.
Политика Сегодня 05:48
Здоровье

Диетолог Соломатина назвала помогающие при авитаминозе продукты

Экономика сегодня 21:17
Футбол

Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
РИА Новости вчера в 11:35
Общество

Моряков с судна «Нептун» репатриировали из Китая в Россию

Генконсульство РФ в Шанхае репатриировало на родину восемь членов экипажа судна «Нептун», находящегося в порту китайского города Наньтун.
News.ru вчера в 03:25
Происшествия

Акушер Марк Курцер вновь обвинил бизнесмена Зарецкого в вымогательстве

Известия 14:41
Авто

Раскрыта дата продаж нового Volkswagen Tayron GTE

Компания Volkswagen определилась со временем начала продаж новой суперэкономичной версии кроссовера Tayron.
Новые автомобили 06 марта в 23:19
Происшествия

В Благовещенске тушили магазин

Сообщение о пожаре в Благовещенске поступило вечером 8 марта, горел магазин смешанных товаров на улице Ленина.
АСН24 21:16
Экономика

Минфин объяснил рост взносов для предпринимателей втрое выше инфляции

Получается, что страховые взносы для ИП на пенсионное и медицинское страхование в совокупности вырастут в 2,65 раза быстрее инфляции, которая прогнозируется Министерством экономики на уровне 4% на конец 2021 года.
РБК 05 марта в 19:40
Политика

В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
REGNUM вчера в 13:20
Футбол

«Спартак» — «Краснодар»: прогноз и ставка Игоря Гамулы на матч чемпионата России

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар», который состоится 9 марта.
Чемпионат 13:00
Общество

Немецкий список продуктов для карантина из-за COVID-19 раскритиковали

Список необходимых продуктов на случай длительного карантина по коронавирусу, опубликованный в Германии, подверг критике экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженного спасателя России Александр Гофштейн.
Известия 21:20
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 11:09
Единоборства

Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях

Lenta.ru 15:47
Происшествия

В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали

В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Lenta.ru 12:44
Экономика

Кабмин выделил 18,3 млрд рублей на зарплату медработников из бюджета

Правительство РФ выделило 18,3 млрд рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
ТАСС вчера в 06:26
Музыка

Лазарев расплакался на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

Певец Сергей Лазарев не смог сдержать эмоции во время эфира музыкального шоу "Ну-ка, все вместе".
РИА Новости 20:53
Культура

Пресняков-старший рассказал о блате на шоу «Голос»

Участие в вокальных шоу на отечественном телевидении нередко сопряжено с блатом и связями.
Суть событий 11:20
Авто

В Европе новые автомобили выбрасывают все больше CO2

По их данным в 2019 на один автомобиль приходилось 121,8 г/км выбросов, а это оказалось на 1,8 г/км больше, чем в 2018 году.
Tvoe-avto.com вчера в 14:27
Общество

Вступил в силу новый формат ОСАГО

Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Коммерсантъ 06:28
Игры

Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно

Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
МонаВиста вчера в 14:50
Происшествия

Конфликт произошел на турнире MMA в Черкесске

Конфликт произошел на турнире смешанных единоборств (ММА) в Черкесске, его удалось быстро разрешить, сообщил РИА Новости представитель МВД по Карачаево-Черкесии.
РИА Новости вчера в 14:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное