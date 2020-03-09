Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКурс доллара взлетел до 72 рублей после обвала цен на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).
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Рубль на Forex подешевел до 72 за доллар

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Lenta.ru19:53

Курс доллара взлетел до 72 рублей после обвала цен на нефть

РИА Новости20:24

Курс доллара взлетел до 72 рублей из-за обвала цен на нефть

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