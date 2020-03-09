Экономика
РИА НовостиКурс доллара взлетел до 72 рублей после обвала цен на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).
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Политика
Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков
Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Общество
Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
Политика
Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Здоровье
Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса
При нарушении режима самоизоляции пациенту могут выписать штраф или привлечь к уголовной ответственности, отметили в департаменте.
Армия и оружие
В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
Шоу-бизнес
Эдгард Запашный до сих пор стыдится своего романа с Еленой Темниковой
Общество
В Эфиопии назвали причину крушения самолета Boeing 737 MAX
Финансы
Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года
Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
Футбол
Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой
Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
Общество
В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
Экономика
Минвостокразвития РФ не намерено создавать новые ТОР в Арктике
Минвостокразвития РФ не планирует создавать новые территории опережающего развития (ТОР) в Арктической зоне, формируемая сейчас ТОР в Мурманске станет единственным исключением.
Игры
Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life
Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
Энергетика
Мировые цены на нефть обрушились почти на треть
Происшествия
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве в Петербурге
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса
Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в гонке с общего старта на 50 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло.
Политика
Тед Круз ушел на карантин из-за возможного заражения коронавирусом
Сенатор-республиканец Тед Круз рассказал, что решил уйти на добровольный карантин из-за возможного заражения коронавирусом на конференции консервативных политических действий (CPAC).
Энергетика
Страны ОПЕК+ не договорились о новой сделке. Что это значит для россиян
В последние дни важные события происходят на рынке нефти. Страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти.
Армия и оружие
Аналитик Forbes рассказал об уязвимости американской ПРО
Аналитик отмечает, что созданная в США Наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (GMD), которая позволяет перехватывать ракеты на середине их полета, то есть в космосе, в реальности легко обходится.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Хоккей
Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения
Экономика
Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Игры
Разработчик игр назвал впечатляющую особенность Sony PlayStation 5
Глава студии по разработке игр LKA Лука Далко рассказал, чем новый гаджет от Sony его больше всего впечатлил.