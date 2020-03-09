Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКурс доллара взлетел до 72 рублей после обвала цен на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов. Доллар рос до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).
Читать в источнике
Комментировать247

Подробнее о событии

Рубль на Forex подешевел до 72 за доллар

Коммерсантъ20:42

Курсы доллара и евро взлетели на фоне обрушения цен на нефть

РБК20:27

Курс доллара на Forex вырос до 72,5 рубля

ТАСС20:12

Курс доллара взлетел до 72 рублей после обвала цен на нефть

РИА Новости20:24

Рубль обвалился

Lenta.ru19:53

Курс доллара на торгах достиг 72 рублей после обрушения нефти

РЕН ТВ19:49

Курс доллара взлетел до 72 рублей из-за обвала цен на нефть

Известия19:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 21:48, Ашберн
Общество

В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
BFM.ru 02:23
Происшествия

В Китае обрушилось здание отеля

В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
РИА Новости вчера в 09:23
Спорт

Лыжник Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в королевском марафоне классическим стилем на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
РБК 09:40
Футбол

«Реал» проиграл «Бетису» в матче чемпионата Испании

Севильский «Бетис» победил мадридский «Реал» в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.
РБК 20:24
Политика

Климкин предрек катастрофу для Киева на День Победы 9 мая

Визиты лидеров западных держав на День Победы в Москву грозят обернуться катастрофой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Газета.Ru 11:17
Энергетика

Мировые цены на нефть обрушились почти на треть

Телеканал 360° 19:27
Политика

Зеленский рассказал, почему не ездит на велосипеде

Газета.Ru 09:53
Общество

Раскрыто содержание записки от сделавшей Путину предложение женщины

РИА Новости 13:11
Происшествия

Подозреваемый в убийстве в Петербурге ровесника подросток признал вину

Коммерсантъ 12:55
Кино

Джим Керри может вернуться к роли Маски в «Космическом джеме 2»

Джим Керри может поучаствовать в проекте предстоящего фильма «Космический джем 2». Об этом 8 марта собщил портал We Got This Covered.
REGNUM 17:17
Общество

В России выявили три новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 08:31
Армия и оружие

КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда

RT на русском 18:59
Единоборства

Адесанья победил Ромеро и сохранил титул чемпиона UFC

Адесанья защитил звание чемпиона UFC в среднем весе в Лас-Вегасе. Теперь на его счету 19 побед без поражений.
Политическая Экспертиза 03:28
Политика

Вашингтон доверяет правосудию Нидерландов в деле о крушении MH17

По словам госсекретаря США Майка Помпео, в Вашингтоне доверяют судебной системе Нидерландов относительно рассмотрения дела о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом Boieng компании Malaysia Airlines.
Московский Комсомолец 18:57
Здоровье

Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи

Кожа часто реагирует первой, когда возникают внутренние заболевания.
Профиль 05:34
Здоровье

Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день

В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
РЕН ТВ вчера в 00:30
Экономика

Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 06:10
Общество

Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса

Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
Газета.Ru 15:42
Общество

Президент Португалии самоизолировался на карантин

71-летний президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза отменил все свои рабочие мероприятия и ушел на карантин, который продлится две недели.
РЕН ТВ 15:55
Происшествия

Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи

РИА Новости 12:07
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 11:09
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости 12:04
Шоу-бизнес

Алла Пугачева из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов

Алла Пугачева в передаче «Ты не поверишь!» рассказала, что из-за болезни не смогла отпраздновать День желтых цветов.
Актуальные Новости вчера в 08:30
Космос

Покинувший Солнечную систему Voyager 2 не сможет передавать сигналы

Антенна Deep Space Network больше не сможет принимать сигналы с аппарата Voyager 2, отдалившегося на 18,5 миллиардов километров от Земли.
Дни24 06 марта в 03:00
Политика

Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Lenta.ru 21:36
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса

Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Территория новостей 11:58
Политика

Посольство Украины в США потребовало переделать карту с Крымом

Посольство Украины в США выразило свое недовольство тем, что американский информационно-развлекательный ресурс Vox выложил карту распространения коронавируса COVID-19, на которой Крым указан российским регионом.
Газета.Ru 13:38
Общество

Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире

Авторы доклада отмечают 17-процентный рост военного экспорта Германии, доля которой в мировом объеме составила 5,8% Занявший пятое место среди ведущих экспортеров Китай (5,5%) увеличил число стран-получателей своего оружия с 40 в 2010-2015 годов до 53 в 2015-2019 годах.
ТАСС 19:14
Политика

Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Lenta.ru вчера в 11:17
Происшествия

На Ловецком перевале сгорел автомобиль

Сегодня на Ловецком перевале очевидцы наблюдали горящий автомобиль.
Сахалин.Инфо 21:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное