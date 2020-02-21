Курс доллара взлетел и продолжает расти на фоне новых данных о распространении коронавируса COVID-2019, следует из данных торгов. Долларовый индекс лондонской биржи ICE на момент публикации новости равняется 99,63 пункта. Он представляет собой курс доллара к корзине из шести основных мировых валют.

Экономика Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.

Наука Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.

Происшествия Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.

Происшествия Замминистра имущественных отношений Мурманска пойман на взятке Мужчина получил вознаграждение за незаконное действия на государственном посту Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя Министра имущественных отношений региона, передает пресс-служба ведомства в пятницу, 21 февраля.

Авто Kia рассказала больше о новом Sorento Фирма Kia опубликовала подробную информацию о четвёртом поколении кроссовера Sorento. Новинка построена на абсолютно новой платформе.

Энергетика Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цену на российский газ, которую считает справедливой, — 90 долларов за тысячу кубометров.

Политика Максима Каца исключили из «Яблока» Кроме Каца из партии исключили еще 15 человек, в том числе пятерых муниципальных депутатов от «Яблока» — Анастасию Брюханову, которая шла на выборы в Мосгордуму от «Яблока», но не была зарегистрирована, а также Юрий Зуев, Никита Ильин, Павел Смирнов.

Здоровье Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.

Политика Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который собирается участвовать в выборах от Демократической партии, прокомментировал статью The Washington Post о том, что Россия пытается вмешаться в президентскую кампанию и помочь ему.