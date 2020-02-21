Финансы

Lenta.ruLenta.ruДоллар взлетел из-за коронавируса

Курс доллара взлетел и продолжает расти на фоне новых данных о распространении коронавируса COVID-2019, следует из данных торгов. Долларовый индекс лондонской биржи ICE на момент публикации новости равняется 99,63 пункта. Он представляет собой курс доллара к корзине из шести основных мировых валют.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Доллар взлетел из-за коронавируса

Lenta.ru09:09

Доллар взлетел из-за коронавируса

News.ru10:46

Доллар взлетел из-за коронавируса

Рамблер09:37

Курс доллара взлетел из-за коронавируса

Pravda.Ru09:51

Коронавирус отправил доллар вверх: из-за вспышки инфекции валюта США подорожала

Городовой10:00

Курс доллара взлетел на фоне эпидемии коронавируса

MosTimes14:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 18:57, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

Небензя заявил о поддержке властей Сирии в борьбе с террористами

Россия не прекратит поддержку правительства Сирии, которое ведет "законную борьбу с террористами", заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
РИА Новости 19 февраля в 11:49
Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Известия 18 февраля в 18:49
Наука

Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций

Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
ГЛАС.RU 02:47
Общество

В Италии зафиксирована первая смерть от коронавируса

Коммерсантъ 18:15
Политика

США не выдали визу для посещения ООН еще одному российскому дипломату

США не выдали замдиректора департамента по новым вызовам МИД России Георгию Михно визу для посещения ООН, заявил в пятницу российский постпред Василий Небензя.
РИА Новости 10:53
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

РИА Новости 14:05
Происшествия

Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Ведомости вчера в 09:48
Космос

В России создадут ракету для бюджетных запусков

Известия 18 февраля в 17:11
Футбол

«Зенит» дозаявил Ригони для участия в РПЛ

Телеканал Санкт-Петербург 09:12
Хоккей

«Металлург» переиграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» обыграл на своем льду нижнекамский «Нефтехимик» 21 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Красная весна 12:11
Происшествия

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

На прошлой неделе стало известно, что Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера.
РИА Новости 18 февраля в 18:11
Хоккей

ЦСКА забросил 8 шайб в ворота минского «Динамо» в матче КХЛ

РИА Новости 14:11
Происшествия

Замминистра имущественных отношений Мурманска пойман на взятке

Мужчина получил вознаграждение за незаконное действия на государственном посту Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя Министра имущественных отношений региона, передает пресс-служба ведомства в пятницу, 21 февраля.
SM News 07:46
Шоу-бизнес

«В ней мертво все»: Любовь Успенская резко высказалась о Ксении Собчак

В своем Instagram Успенская поделилась с фолловерами своим неудачным опытом и резко высказалась в адрес Собчак.
WMJ.ru 16:53
Авто

Kia рассказала больше о новом Sorento

Фирма Kia опубликовала подробную информацию о четвёртом поколении кроссовера Sorento. Новинка построена на абсолютно новой платформе.
FormaCar вчера в 09:30
Футбол

Федор Погорелов объяснил присутствие снайперов на «Газпром Арене»

Журналист и комментатор Федор Погорелов рассказал о том, как он проводит экскурсии на «Газпром Арене» в дни домашних матчей «Зенита».
АБН 10:02
Энергетика

Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цену на российский газ, которую считает справедливой, — 90 долларов за тысячу кубометров.
Lenta.ru 10:04
Политика

Максима Каца исключили из «Яблока»

Кроме Каца из партии исключили еще 15 человек, в том числе пятерых муниципальных депутатов от «Яблока» — Анастасию Брюханову, которая шла на выборы в Мосгордуму от «Яблока», но не была зарегистрирована, а также Юрий Зуев, Никита Ильин, Павел Смирнов.
Ведомости 15:37
Футбол

Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»

На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Тульская служба новостей вчера в 09:20
Здоровье

Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ

Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
RuNews24.ru 12:43
Армия и оружие

США ещё не приняли решение о размещении ЗРК Patriot в Турции

RT на русском 12:07
Политика

Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который собирается участвовать в выборах от Демократической партии, прокомментировал статью The Washington Post о том, что Россия пытается вмешаться в президентскую кампанию и помочь ему.
РБК 16:50
Происшествия

Найденная в центре Москвы граната оказалась сувениром

Гаранта, которую нашли во дворе жилого дома в центре Москвы в пятницу вечером, оказалась сувенирной.
ТАСС 15:06
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Авто

Объявлены российские цены на обновленный Hyundai Solaris

Вести.Ru 12:03
Политика

Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах»

Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
РИА Новости 16:54
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

РИА Новости 18 февраля в 23:50
Общество

BlaBlaCar перестал работать в Крыму

ТАСС 07:13
Биатлон

Гараничев вошел в состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ-2020

Sports.ru 08:15
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное