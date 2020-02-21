Финансы

Pravda.RuPravda.RuКурс доллара взлетел из-за коронавируса

Курс доллара увеличился и продолжает рост на фоне новой информации о распространении коронавируса COVID-2019, что следует из данных торгов. Так, долларовый индекс лондонской биржи ICE равен 99,63 пункта. Он представляет собой курс доллара к корзине из шести главных валют мира.
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Доллар взлетел из-за коронавируса

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Доллар взлетел из-за коронавируса

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Доллар взлетел из-за коронавируса

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Курс доллара взлетел на фоне эпидемии коронавируса

MosTimes14:46
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