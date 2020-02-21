Финансы
Pravda.RuКурс доллара взлетел из-за коронавируса
Курс доллара увеличился и продолжает рост на фоне новой информации о распространении коронавируса COVID-2019, что следует из данных торгов. Так, долларовый индекс лондонской биржи ICE равен 99,63 пункта. Он представляет собой курс доллара к корзине из шести главных валют мира.
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Происшествия
Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель
В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Происшествия
Следователи требуют отправить гендиректора «Титановой долины» в СИЗО
Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов может отправиться в СИЗО.
Политика
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Глава государства отметил, что речь идет об "известных миру вирусологах в спортивных костюмах".
Армия и оружие
США на учениях сымитировали ядерный удар по России
В ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон "отвечает ядерным ударом против России".
Общество
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Шоу-бизнес
Российские звезды платят миллионы за учебу детей за границей
Самый дорогой ценник на обучение в Соединенных Штатах у дочери телеведущей Юлии Бордовских Марии, которая изучает фотографию в Школе искусств Тиша, год обучения в ней обходится в 3,2 млн рублей.
Политика
Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе
"Необходимо сдерживать сирийскую армию" Как сообщили в администрации турецкого президента, Эрдоган назвал главным условием урегулирования в Идлибе реализацию Сочинского соглашения.
Происшествия
В Красноярске пять человек пострадали при пожаре в жилом доме
Пять человек пострадали в результате пожара в жилом доме в Красноярске, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Шоу-бизнес
Жену Джигана Оксану Самойлову выписали из роддома
Армия и оружие
Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.
Здоровье
Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ
Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
Хоккей
КХЛ. «Йокерит» по буллитам одолел «Авангард»
В Омске в матче Континентальной хоккейной лиги местный «Авангард» принимал финский «Йокерит».
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» РФ и Украины
Российский президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество РФ и украинской стороны невыгодно для ряда стран, поэтому делается все для того, чтобы "растаскивать" страны.
Происшествия
Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
В ночь на 20 февраля неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе и двух кальянных в Ханау.
Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко заявила, что правительство страны предупреждает граждан о снижении уровня пенсионного обеспечения.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Шоу-бизнес
Ксения Собчак в немецкой форме «допросила» Светлану Лободу
Новое фото Светланы Лободы спровоцировало немало спросов среди ее фолловеров. Ксения Собчак запечатлена в военной форме.
Политика
Небензя сообщил о проекте по борьбе с нелегальным оборотом оружия
Российский постпред при ООН Василий Небензя рассказал о новом проекте, нацеленном на укрепление потенциала стран Центральной Азии в противодействии незаконному обороту оружия и его поставкам террористам.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Общество
В морге Санкт-Петербурга сотрудники устроили корпоратив со стриптизом
Политика
Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США
Позиция России Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
Политика
Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Биатлон
Гараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира
Биатлонист Евгений Гараничев определен одним из четырех спортсменов, кто примет участие в эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце.
Происшествия
Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Футбол
Лодыгин провел с «Арсеналом» первую тренировку
Первая тренировка Юрия Лодыгина в "Арсенале" Адаптация проходит на позитиве pic.twitter.com / m2Pt0SuIFC — ПФК Арсенал (@ pfc_arsenal) February 19, 2020 Юрий подписал контракт с "оружейниками" 18 февраля.