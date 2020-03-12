Финансы
Маяк (г. Сосновый Бор)Курс доллара превысил 74 рубля впервые за 4 года
12 марта стоимость рубля рекордно снизилась, по данным Московской биржи: утром доллар подорожал до 74,1 рубля, а евро — до 83,72 рубля.
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СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
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