12 марта стоимость рубля рекордно снизилась, по данным Московской биржи: утром доллар подорожал до 74,1 рубля, а евро — до 83,72 рубля.

Курс доллара превысил 74 рубля впервые за 4 года

Армия и оружие СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.

Автоспорт Бахрейн и Вьетнам отложены, сезон может начаться в Монако В руководстве Формулы 1 подтвердили очевидное – Гран При Бахрейна и Вьетнама отложены на неопределённый срок, сезон 2020 года может начаться в Монако.

Космос Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.

Политика В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17 Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.

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