Финансы
ИзвестияКурс доллара взлетел выше 74 рублей
Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года. Об этом в четверг, 12 марта, свидетельствуют данные торговой площадки. По состоянию на 10:09 мск вырос на 96 копеек — до 73,91 рубля.
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Матчи плей-офф КХЛ между «Динамо» и «Спартаком» пройдут без зрителей
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Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Экономика
Мишустин объяснил падение рынков
Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.
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