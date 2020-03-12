Финансы

Мойка78Мойка78Доллар взлетел выше 74 рублей впервые с 2016 года

Доллар на утренних торгах на Мосбирже в четверг, 12 марта, преодолел отметку в 74 рубля впервые с марта 2016 года. В первые три минуты торгов американская валюта стоила 74,10 рубля, евро взлетел до 83, 72 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Евро и доллар побили антирекорды 2016 года

ТВ Центр04:11

Доллар взлетел выше 74 рублей впервые с 2016 года

Мойка7804:10

Доллар поднялся выше 74 рублей впервые с марта 2016 года

Коммерсантъ03:22

Впервые за 4 года. Доллар взлетел выше 74 рублей

Секрет фирмы03:32

Курс доллара взлетел выше 74 рублей

Известия03:23

Биржевой курс доллара взлетел выше 74 рублей

Ведомости03:38

Впервые с 2016 года доллар взлетел до 75 рублей

Повестка дня09 марта в 10:33
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Финансы

Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
РИА Новости 04:43
Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Армия и оружие

Военная полиция РФ провела очередное патрулирование трассы М5 в Сирии

Военная полиция РФ вчера, 11 марта, провела патрулирование в Алеппо, Хасеке и на трассе М-5 в районе Серакиба, а также провинциях Хама и Идлиб.
NewInform вчера в 17:47
Общество

В Китае заявили о прохождении пика эпидемии коронавируса в стране

Пик эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в Китае прошел, сообщило Reuters со ссылкой на официального представителя комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэна.
Rambler News Service 05:31
Шоу-бизнес

Екатерина Диденко стала пятнистой после смерти мужа

Пусть Диденко и заработала деньги, рассказывая о трагедии с сухим льдом - эта мелочь не делает ее хуже.
Вести Подмосковья 03:40
Политика

Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы

Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
РИА Новости 07:02
Космос

Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.
РБК 07:30
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК 05:46
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Политика

Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
РБК 07:22
Экономика

Мишустин: ситуация в российской экономике находится под контролем

Ситуация в российской экономике находится под контролем. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Piter.tv 04:38
Политика

Вадим Супиков: Пенза заслуживает звания «Город трудовой доблести»

Решение парламентариев по данному вопросу было единогласным: предложение пензенской мэрии поддержать и ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации В.В.Путиным о присвоении городу Пензе почетного звания «Город трудовой доблести».
РИА Пензенской области 07:24
Армия и оружие

ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Газета.Ru вчера в 05:48
Энергетика

Назван главный козырь России в нефтяной войне

Россия фактически является единственным мировым производителем нефти, который может нормально работать в условиях цен на сырье на уровне 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru 06:49
Шоу-бизнес

Наталью Андрейченко задержали мексиканские полицейские

Uznayvse.ru 06:01
Общество

Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Вести.Ru вчера в 21:57
Футбол

Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса, сообщается на сайте радиостанции La Cadena SER.
Газета.Ru 07:12
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

РИА Новости 06:46
Происшествия

В Киеве избили главврача Института рака

По мнению главврача, нападение может быть связано с конфликтной ситуацией, существующей в Институте рака.
Rusvesna.su 07:41
Общество

Недвижимость семьи Назарбаева арестована в Лондоне

NewInform вчера в 06:20
Политика

Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Ведомости 05:42
Происшествия

ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

Сотрудники ФСБ совместно с МВД России изъяли крупнейший арсенал у торговцев оружием. Об этом в четверг, 12 марта, сообщается на сайте ФСБ.
Lenta.ru 05:35
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 12 тысяч автомобилей Lada из-за тормозов

АБН 08:12
Политика

Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Право.ру вчера в 07:12
Финансы

Рубль в марте понес наибольшие потери среди всех основных валют

Российский рубль в марте понес наибольшие потери из-за текущей нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе из-за обвала нефтяных цен, среди всех 34 валют, курсы которых Банк России устанавливает на ежедневной основе, свидетельствуют данные ЦБ.
Интерфакс 07:20
Экономика

Кудрин спрогнозировал нулевой рост экономики России из-за цен на нефть

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что при нынешних ценах на нефть и курсе доллара российская экономика не покажет никакого роста.
РИА Новости 07:48
Общество

Карантин по коронавирусу в Москве вызвал вопросы

С 5 марта в Москве действует карантин — официально он называется «режимом повышенной готовности», введен указом мэра Москвы и предназначен для защиты от пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 10 марта в 12:16
Происшествия

В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
РБК 07:06
Автоспорт

Команда «Формулы-1» «Макларен» снялась с Гран-при Австралии

Команда "Формулы-1" "Макларен" снялась с Гран-при Австралии из-за того, что член команды сдал положительный тест на коронавирус, соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter команды.
РИА Новости 07:34
Общество

Кабмин одобрил запрет высаживать из транспорта детей-безбилетников

Правительство на заседании одобрило законопроект, в который входит запрет контролерам общественного транспорта высаживать несовершеннолетних пассажиров без билетов.
РБК 07:44
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