Финансы

Мойка78Мойка78Доллар взлетел выше 74 рублей впервые с 2016 года

Доллар на утренних торгах на Мосбирже в четверг, 12 марта, преодолел отметку в 74 рубля впервые с марта 2016 года. В первые три минуты торгов американская валюта стоила 74,10 рубля, евро взлетел до 83, 72 рубля, свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Курс доллара взлетел выше 74 рублей

Известия03:23

Биржевой курс доллара взлетел выше 74 рублей

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Впервые за 4 года. Доллар взлетел выше 74 рублей

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Доллар взлетел выше 74 рублей впервые с 2016 года

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Впервые с 2016 года доллар взлетел до 75 рублей

Повестка дня09 марта в 10:33
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Политика

Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Право.ру вчера в 07:12
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В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
РБК 07:06
Футбол

«Манчестер Сити» готов ввязаться в борьбу за Кейна

«Манчестер Сити» готов побороться за нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, сообщает Goal.com.
Спорт-Экспресс 06:55
Политика

Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина

Ранее Путин в своем выступлении перед депутатами Госдумы РФ на обсуждении поправок в Конституцию не стал отвергать возможность обнуления своих сроков.
Агентство Телеграф 10 марта в 09:03
Общество

Том Хэнкс заразился коронавирусом

На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Lenta.ru вчера в 21:34
Финансы

Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
РИА Новости 04:43
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Газета.Ru 05:19
Кино

Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Donday.ru 10 марта в 05:38
Политика

Часть депутатов Госдумы отправили на карантин из-за коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который вернулся из Франции, пораженной короанавирусом, а также контактировавших с ним парламентариев.
Lenta.ru 07:00
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев отменил концерт из-за плохого самочувствия

Pravda.Ru вчера в 12:11
Шоу-бизнес

Николай Басков и Яна Рудковская оценили новый имидж Светланы Лободы

Певица хочет оставить косы надолго, но подписчики оказались другого мнения. Суперзвезда Светлана Лобода (37) старается не менять образ.
Lisa.ru вчера в 14:00
Энергетика

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
РБК 05:46
Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Гаджеты

Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока

Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
Народные новости 03:03
Политика

Националисты напали на советника главы СНБО на конференции по Донбассу

РИА Новости 06:46
Общество

Путин отметил перемены в российском бизнесе

О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
Российская газета 03:26
Гаджеты

Xiaomi представила «бюджетного зверя» Redmi Note 9 Pro и назвала цену

Компания Xiaomi провела онлайн-презентацию, на которой представила новый бюджетный флагман Redmi Note 9 Pro и его более прокаченную версию Max.
Российская газета 06:43
Экономика

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Производители и импортеры электроники, напитков и шин направили вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо, в котором предупредили о росте цен на 22% при вводе обязательного экологического сбора, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 06:50
Политика

Трамп запретил въезд в США из Европы

Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
РИА Новости вчера в 21:26
Общество

В России запретят высаживать детей из транспорта за безбилетный проезд

Правительство России одобрило законопроект, запрещающий контролёрам высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд.
RT на русском 06:18
Авто

Гибридный BMW i8 снимут с производства в апреле

Показатели производительности остались в основном без изменений, хотя обновление 2018 года увеличило отдачу агрегатов с 357 л.с. до 369 л.с. В официальном заявлении BMW говорится, что i8 прекратит производство в выпуском лимитированной версии Ultimate Sophisto Edition, производство которой будет ограничено всего 200 экземплярами.
SpeedMe вчера в 07:52
Наука

Трудоголики оказались лучшей ролевой моделью для ученых, чем гении

Для начинающих ученых важно иметь хороший пример для подражания, ролевую модель, на которую они могут ориентироваться.
Naked Science 05:41
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева посетила вместе с мамой огненное шоу в ОАЭ

На снимке Кудрявцева запечатлена вместе с мамой, что удивило поклонников, ведь чаще всего ведущая делится фото со съемок или другой работы.
ГлобалМСК.ру 09 марта в 08:48
Политика

Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

BFM.ru 05:13
Наука

Домашние животные не являются переносчиком коронавируса

Учёные не нашли доказательств тому, что домашние животные и скот могут быть переносчиками коронавирусной инфекции, сообщает TV5Monde со ссылкой на медико-санитарное агентство Anses Франции.
Популярная механика 06:31
Политика

Песков прокомментировал поправку Терешковой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложенную Валентиной Терешковой инициативу и отметил, что для Кремля её поправка о президентских сроках была новой инициативой.
Комсомольская правда 06:13
Гаджеты

IPhone 12 получит 3D-камеру World Facing

Китайские источники сообщают, что по крайней мере одна модель iPhone 12 получит совершенно новую 3D-камеру, которая предложит пользователям новые возможности.
iXBT.com 02:38
Хоккей

Матч Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Динамо» пройдет без зрителей

Шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Динамо» пройдет без зрителей. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
РБК 06:14
Общество

Прокуроры нашли в открытом доступе таможенную базу за восемь лет

На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
РБК 04:40
Как работают Яндекс.Новости?
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