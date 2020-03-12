Финансы

ИзвестияИзвестияКурс доллара взлетел выше 74 рублей

Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года. Об этом в четверг, 12 марта, свидетельствуют данные торговой площадки. По состоянию на 10.09 мск вырос на 96 копеек — до 73,91 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Биржевой курс доллара взлетел выше 74 рублей

Ведомости03:38

Курс доллара превысил 74 рубля

ТАСС03:34

Курс рубля на 12 марта 2020: доллар вырос до 73,82 руб, а евро - до 83,29 руб

Комсомольская правда03:18

Доллар поднялся выше 74 рублей впервые с марта 2016 года

Коммерсантъ03:22

Курс доллара взлетел выше 74 рублей

Известия03:23

Курс доллара взлетел до 74 рублей

Газета.Ru03:16

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

РИА Новости03:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 03:47, Ашберн

Комментарии

Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

RT на русском вчера в 21:55
Армия и оружие

Сторожевик «Ярослав Мудрый» отправился к «Академику Черскому»

Группировка российских судов во во главе со сторожевиком «Ярославом Мудрым» направилась в Индийский океан для охраны судна-трубоукладчика «Академик Черский».
Хакасия-Информ 01:36
Финансы

Биржевой курс рубля продолжает падать в начале валютных торгов

Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.
Банки.ру 03:30
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Общество

Россиянам раскрыли связь между сном и перееданием

Царева отметила, что «совы» более склонны к вечернему перееданию, набору веса и гипертонии.
Lenta.ru 02:21
Политика

Мартиросян рассказал, как Зеленский «лишил смысла жизни» артистов КВН

РИА Новости 03:00
Баскетбол

НБА приостанавливает игровой сезон из-за коронавируса

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила игровой сезон «до дальнейшего уведомления» после того, как игрок команды «Юта Джаз» показал положительный результат на коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Энергетика

Politico: Трамп обсуждал нефтяной кризис с приближенными Путина

Президент США Дональд Трамп встречался с представителями России, близкими к президенту Владимиру Путину, на фоне ситуации на нефтяном рынке, сообщило издание Politico со ссылкой на два источника.
Коммерсантъ 02:50
Финансы

Украинская гривна упала по отношению к доллару на 18 копеек

После двухнедельного роста гривна упала на 18 копеек. На 10 марта украинский Нацбанк установил курс 28,23 гривны за евро.
iReactor 10 марта в 07:25
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Политика

Владимир Путин не поддерживает досрочные выборы в Госдуму

Президент России Владимир Путин не поддерживает досрочные выборы в Госдуму.
Нижний сейчас 10 марта в 08:45
Шоу-бизнес

Айза дала Гуфу еще один шанс ради сына

Поклонники Гуфа тут же поблагодарили звезду за то, что дала артисту второй шанс на общение с сыном, которого тот обожает.
StarHit.ru вчера в 15:30
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии заражённых коронавирусом в Подмосковье

Состояние жителей Подмосковья, у которых подтвердили диагноз коронавирус, является удовлетворительным.
News.ru 03:35
Общество

В России 2019 год оказался более чем на два градуса теплее нормы

"На территории России средняя за год температура воздуха на 2,07 градуса по Цельсию превысила норму - среднюю за 1961-1990 гг. Средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха на территории России в 1976-2019 годах составила 0,47°С/10 лет", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:32
Энергетика

Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
РИА Новости вчера в 23:07
Здоровье

Коронавирус: Украина ввела карантин по всей стране

Кабмин Украины распорядился ввести карантин по всей Украине из-за распространения китайского коронавируса.
NewsFrol вчера в 10:47
Экономика

Герман Греф нарастил долю в уставном капитале Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф 10 марта докупил акции кредитной организации, увеличив долю в ее уставном капитале.
Вести.Ru вчера в 23:37
Политика

Путин заявил, что необходим механизм «регуляторной гильотины»

Российский президент Владимир Путин заявил, что реформа контрольно-надзорной деятельности или "регуляторная гильотина" необходима.
Газета.Ru 03:15
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ 10 марта в 15:08
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru вчера в 16:01
Энергетика

Цены на нефть упали после запрета на въезд в США из Европы

Нефтяные котировки упали на 4% после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил 30-дневный запрет на въезд в страну для граждан Евросоюза.
Компания 02:47
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
Общество

Стюардесса поделилась советом на случай аварийной ситуации на борту

Известия вчера в 23:01
Экономика

Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая

Ранее портал "Интерфакс-Туризм" сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским.
Интерфакс вчера в 14:28
Армия и оружие

Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски

Газета.Ru 10 марта в 14:26
Политика

Путин назвал Ходорковского жуликом

Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Газета.Ru 03:03
Экономика

Американский экономист предсказал новый мировой финансовый кризис

Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий.
РИА Новости вчера в 18:52
Происшествия

Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам колонии

Российская газета вчера в 15:01
Спорт

Швеция отказалась ехать на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Канаду

Газета.Ru 03:36
Происшествия

В Иркутской области завели дело после пожара, где погибли пять человек

РИА Новости 03:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное