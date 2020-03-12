Финансы
ИзвестияКурс доллара взлетел выше 74 рублей
Курс американского доллара в первые минуты торгов на Московской бирже взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года. Об этом в четверг, 12 марта, свидетельствуют данные торговой площадки. По состоянию на 10.09 мск вырос на 96 копеек — до 73,91 рубля.
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Курс рубля на 12 марта 2020: доллар вырос до 73,82 руб, а евро - до 83,29 руб
Комсомольская правда03:18
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