Финансы

REGNUMREGNUMКурс евро достиг 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс евро в ходе торгов в понедельник, 2 марта, поднимался до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс евро превысил 75 рублей впервые с марта прошлого года

Ведомости02 марта в 09:50

Российский рынок акций открылся ростом индексов московской биржи и РТС после обвального падения прошлой недели

Эхо Москвы02 марта в 02:30

Курс евро впервые с весны 2019 года вырос до 75 рублей

Взгляд.ру02 марта в 09:18

Курс евро достиг 75 рублей впервые за год

Известия02 марта в 09:12

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

Газета.Ru02 марта в 08:54

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года

RT на русском02 марта в 08:51

Евро превысил отметку 75 рублей

ТАСС02 марта в 09:26
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МИД объяснил правомерность испытания гиперзвуковых ракет

Испытание Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал» не противоречит международным обязательствам, это нормальный этап военного строительства, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Взгляд.ру 03:48
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Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
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Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
REGNUM 01:31
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В WhatsApp для Android и iOS появилась долгожданная темная тема

В новой версии приложения появился темный режим, который активируется при соответствующих настройках операционной системы.
ToDay News Ufa 00:02
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Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций

Сербия — Россия (17 ноября, 21:45 мск) В минувшем розыгрыше Лиги наций сборная России финишировала на втором месте в группе 2 лиги B, где её соперниками были национальные команды Швеции и Турции.
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Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
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Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook

Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.
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Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Известия 02:00
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

По словам Конашенкова, произошло слияние укрепрайонов террористов с развернутыми в рамках соглашения турецкими наблюдательными постами.
Российская газета 00:13
Происшествия

СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве

Уголовное дело возбуждено после инцидента в московской школе, где дети получили ожог роговицы глаз из-за кварцевой лампы.
RT на русском 03:40
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Политика

Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
РБК 02:00
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
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США нанесли авиаудар по талибам

Американские военные нанесли авиаудар по боевикам радикального движения «Талибан»* в провинции Гильменд.
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Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
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Общество

Депутат отчитался о посещении роддома, который закрыли два года назад

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В Госдуме раскритиковали предложение ввести налог на собак

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов раскритиковал инициативу введения налога для владельцев собак.
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Общество

Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа

Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
РИА Новости 01:30
Общество

Шнуров написал стих о том, как в России на пенсионерах сэкономили

Напомним, правительство РФ сэкономило 21,5 миллиарда рублей за прошлый год в результате пенсионной реформы из-за того, что не выплатило пенсионерам отчисления по старому закону.
Live24 вчера в 11:15
Политика

ЦИК объяснила расходы в 14,8 млрд рублей на голосование по Конституции

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в ходе заседания комиссии в среду, 4 марта, объяснил необходимость 14,8 млрд рублей на подготовку и проведение голосования по поправкам к Конституции.
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Здоровье

В Польше зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Польше зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава Минздрава страны Лукаш Шумовский.
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Происшествия

Суд смягчил приговор бывшему мэру челябинского Миасса

REGNUM 03:25
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Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку премьера

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламентариям принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
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Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
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Автомобили в России оснастят датчиками оповещения о нарушении ПДД

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Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

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В регионах России решили бороться с коронавирусом, как с чумой

В регионах РФ госучреждения закупают противочумные комплекты, маски и мыло для противодействия коронарной инфекции.
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Армия и оружие

Турция взорвала ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Тульская служба новостей 01:17
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