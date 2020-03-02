Курс евро в ходе торгов в понедельник, 2 марта, поднимался до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро достиг 75 рублей впервые с марта 2019 года

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