Курс евро в ходе торгов в понедельник, 2 марта, поднимался до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро достиг 75 рублей впервые с марта 2019 года

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Экономика АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров Новый подход к взысканию активов у беглых банкиров одобрил совет директоров АСВ, рассказывал в прошлом месяце первый заместитель генерального директора агентства Андрей Мельников.