Финансы

REGNUMREGNUMКурс евро достиг 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс евро в ходе торгов в понедельник, 2 марта, поднимался до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года, свидетельствуют данные Московской биржи.
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