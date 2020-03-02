Финансы
REGNUMКурс евро достиг 75 рублей впервые с марта 2019 года
Курс евро в ходе торгов в понедельник, 2 марта, поднимался до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
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BMW представила электрокар BMW i4
Отдельно в компании отметили, что у нового BMW i4 есть особенность – его звучание, которое разрабатывали специалисты BMW IconicSounds Electric совместно с голливудским композитором Хансом Циммером.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Челси» и вылетел из Кубка Англии
"Ливерпуль" потерпел поражение от лондонского "Челси" в матче 1/8 финала Кубка Англии.
Футбол
Дель Пьеро включил Аршавина в топ-3 лучших футболистов из России
Чемпион мира по футболу, экс-нападающий «Ювентуса» итальянец Алессандро Дель Пьеро назвал троих лучших футболистов из России.
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ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
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За прибавку к пенсии в 1 рубль раскритиковали главу ПФР в Госдуме
По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
Футбол
«Сочи» заявил Имбула под 95-м номером
«Сочи» заявил конголезского хавбека Жанелли Имбула под 95-м номером. Об этом информирует официальный сайт Российской Премьер-Лиги.
Политика
В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера
В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
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«Силовые машины» решили выйти из СП с Siemens
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ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Политика
Германия планирует передать России данные о советских военнопленных
Германия планирует в апреле передать России данные о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях, сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
Космос
NASA набирает новых астронавтов для полетов на Луну и Марс
Футбол
«Ювентус» – «Милан». Матч Кубка Италии перенесен из-за коронавируса
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в Италии приняли решение перенести ответный матч финала Кубка страны Ювентус Милан из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
На Украине выявили первый случай заражения коронавирусом
Утром во вторник, 3 марта, Министерство здравоохранения Украины сообщало, что случаев заражения COVID-19 на территории страны не выявлено, но одна гражданка Украины с подтвержденным диагнозом госпитализирована в Неаполе (Италия).
Спорт
Коронавирус подтвердили у двух российских велогонщиков в ОАЭ
Коронавирус подтвердили у двоих членов российской команды Gazprom-RusVelo, которые выступали в многодневке «Тур ОАЭ».
Политика
Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии
Врачи поставили лидеру оппозиции Абхазии Аслану Бжании диагноз «отравление неизвестным веществом».
Шоу-бизнес
Жена Овечкина сообщила пол будущего ребенка
Стал известен пол будущего ребенка семьи Овечкиных.
Общество
Собянин и Воробьев сделали женщинам подарок к 8 Марта
Власти Москвы и Подмосковья к Международному женскому дню подготовили приятный подарок для жительниц столицы и области.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
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На «Евровидении» от России выступит фрик-рейв-группа Little Big
Наука
Испания завершила испытания собственной анаэробной установки для ДЭПЛ
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АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров
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Berliner Zeitung (Германия): Идлиб — логово террористов (Berliner Zeitung)
Газета Süddeutsche Zeitung потребовала "жестких санкций против России", Frankfurter Allgemeine Zeitung изобретает поддерживаемый Путиным "поход уничтожения Асада" в Идлибе.
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В Великобритании коронавирусу присвоен максимальный уровень угрозы
Власти Великобритании приняли решение повысить уровень угрозы в связи со вспышкой коронавируса до максимального – четвертого.
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Японцев призвали не создавать дефицита туалетной бумаги
Жители Японии продолжают массово скупать туалетную бумагу.