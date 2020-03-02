Финансы

ИзвестияИзвестияКурс евро достиг 75 рублей впервые за год

Курс евро вырос на 1,6% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 16:43 (мск) в понедельник, 2 марта. Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года.
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Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,18 рубля

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Рубль вырос к доллару и евро

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Официальный курс доллара слегка повышен, евро прибавил больше

Росбалт05:21

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:03

Курс евро достиг 75 рублей впервые за год

Известиявчера в 09:12

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

Газета.Ruвчера в 08:54
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Общество

У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус

Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
Lenta.ru 13:21
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Сандерс уверен в своём выдвижении в президенты США от демократов

Сенатор Берни Сандерс на встрече со своими сторонниками в штате Вермонт выразил уверенность, что его выдвинут в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии.
RT на русском 22:52
Политика

Путин внес поправку о признании брака союзом мужчины и женщины

Понятие брака могут закрепить в Конституции в качестве союза мужчины и женщины.
Российская газета вчера в 11:14
Экономика

Журавлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию

В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета.
REGNUM 02:01
Происшествия

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

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Экономика

Группа «ГАЗ» начала распродажу активов из-за санкций

Положение группы "ГАЗ" осложнилось после введения санкций и предписания США для Олега Дерипаски о сокращении доли в его активах.
Вести.Ru 04:03
Политика

Блумберг ответил на насмешки Трампа по поводу роста

Кандидат в президенты США и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ответил Дональду Трампу, который ранее в Twitter насмехался над его небольшим ростом, назвав «мини-Майком».
РБК 23:16
Здоровье

ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа

Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
РБК 13:41
Происшествия

В Госдуме оценили приговор сослуживцу Шамсутдинова

В Госдуме оценили приговор рядовому Руслану Мухатову, обвиняемому в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в воинской части в Забайкалье.
Lenta.ru 19:53
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК вчера в 05:19
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Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Известия 17:23
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Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери

Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
РЕН ТВ 09:26
Спорт

Подписи Родченкова под показаниями оказались поддельными

По результатам экспертизы, подписи главного свидетеля по допинговому делу, бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова оказались поддельными.
ИА REX 02:30
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК 10:20
Армия и оружие

В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция

Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Говорит Москва вчера в 10:45
Экономика

Россияне бросились вкладывать деньги в российские компании

В феврале россияне бросились вкладывать деньги в российские компании.
Lenta.ru 23:02
Космос

Обозначены сроки испытательного пуска ракеты «Ангара-А5»

Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на третий квартал 2020 года.
ТК Звезда вчера в 03:23
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Общество

Москвичи используют полученные от мэрии квартиры в инвестиционных целях

Москвичи используют полученные от мэрии квартиры в инвестиционных целях Около 13% владельцев квартир, получивших их в рамках реновации, используют эту недвижимость как инвестиционную – продавая или сдавая в аренду.
Коммерсантъ 17:28
Здоровье

В регионах России решили бороться с коронавирусом, как с чумой

В регионах РФ госучреждения закупают противочумные комплекты, маски и мыло для противодействия коронарной инфекции.
URA.Ru 17:41
Шоу-бизнес

Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой

Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Суть событий 00:55
Авто

Geely займется производством спутников для новых автомобилей

Заявлено, что завод будет заниматься выпусков новых спутников для низкой орбиты.
Rusargument 11:16
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Pravda.Ru вчера в 04:27
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия вчера в 11:42
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 03:29
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец 17:19
Общество

В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах

Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
РИА Новости 21:39
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Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
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Astra вновь не смогла совершить тестовый запуск ракеты для Пентагона

Аргументы и Факты 29 февраля в 17:42
Армия и оружие

Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии

Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Российская газета 04:33
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