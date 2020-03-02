Финансы
ИзвестияКурс евро достиг 75 рублей впервые за год
Курс евро вырос на 1,6% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 16:43 (мск) в понедельник, 2 марта. Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года.
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Комментарии
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В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета.
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Общество
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По результатам экспертизы, подписи главного свидетеля по допинговому делу, бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова оказались поддельными.
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Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Экономика
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В феврале россияне бросились вкладывать деньги в российские компании.
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Обозначены сроки испытательного пуска ракеты «Ангара-А5»
Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на третий квартал 2020 года.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Общество
Москвичи используют полученные от мэрии квартиры в инвестиционных целях
Москвичи используют полученные от мэрии квартиры в инвестиционных целях Около 13% владельцев квартир, получивших их в рамках реновации, используют эту недвижимость как инвестиционную – продавая или сдавая в аренду.
Здоровье
В регионах России решили бороться с коронавирусом, как с чумой
В регионах РФ госучреждения закупают противочумные комплекты, маски и мыло для противодействия коронарной инфекции.
Шоу-бизнес
Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой
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Авто
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Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Общество
В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
Космос
Astra вновь не смогла совершить тестовый запуск ракеты для Пентагона
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
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