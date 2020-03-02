Финансы
ИзвестияКурс евро достиг 75 рублей впервые за год
Курс евро вырос на 1,6% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 16:43 (мск) в понедельник, 2 марта. Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года.
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Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Биатлон
Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова
Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы.
Гаджеты
Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов
Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.
Политика
Сторонники Нетаньяху побеждают на выборах в Израиле
Блок правоцентристских партий во главе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху уверенно лидирует на парламентских выборах и имеет реальные шансы самостоятельно сформировать правительство, свидетельствуют результаты экзит-поллов.
Общество
Россиян предупредили о мошенничестве с картами лояльности
Как отметил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов, с проблемой незаконного пользования скидочными бонусами россиян столкнулись телеком-операторы, транспортные организации и крупные розничные сети.
Политика
В Госдепе признали, что Россия не угрожает странам Балтии
"Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время", - заявил журналистам Гилмор, отвечая на вопрос о том, насколько реальна угроза со стороны РФ странам Балтии.
Экономика
В России назвали сумму экономии для бюджета от пенсионной реформы
Повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить для бюджета 21,5 млрд рублей уже в первый год.
Общество
Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе
Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 4812 человек
Южная Корея во вторник сообщила о 600 новых случаях заражения коронавирусом.
Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Актер Данила Козловский и 32-летняя Ольга Зуева впервые стали родителями, пара поделилась фотографией с новорожденным.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2943
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло на 31 до 2943, выздоровели более 47,2 тыс. человек.
Общество
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
Происшествия
Движение восстановлено после схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье
Нарушенное после схода с рельсов 12 вагонов с углём в Забайкалье движение полностью восстановлено.
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Общество
Стало известно, что россиянки хотят получить в подарок на 8 Марта
Как отмечается в сообщении по итогам исследования, женщины будут рады получить в подарок ювелирные украшения (41 процент), парфюмерию и косметику (40 процентов), подарочные сертификаты (31 процент), туристические путевки (23 процента опрошенных).
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Экономика
WSJ: Трамп вновь призвал ФРС к понижению процентных ставок
В пятницу вечером, после завершения недели, ставшей для фондовых рынков худшей со времен финансового кризиса, председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с заявлением, в котором просигнализировал о готовности центрального банка понизить процентные ставки для защиты экономики США от последствий чрезвычайной ситуации в здравоохранении и приобретающего все больший охват замедления мировой экономики.
Технологии
Huawei отказывается от своего облачного бренда в России
Санкционные риски вынуждают Huawei отказаться от собственного бренда Huawei Cloud и перейти на партнерскую модель: совместно со Сбербанком компания будет развивать технологии на платформе SberCloud.
Биатлон
Этап кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Этап кубка мира по биатлону в Чехии впервые состоится без зрителей.
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Шоу-бизнес
Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.