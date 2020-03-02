Финансы

ИзвестияИзвестияКурс евро достиг 75 рублей впервые за год

Курс евро вырос на 1,6% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 16:43 (мск) в понедельник, 2 марта. Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года.
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Курс евро превысил 75 рублей впервые с марта прошлого года

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Евро превысил отметку 75 рублей

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Курс евро впервые с весны 2019 года вырос до 75 рублей

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Российская нацвалюта дешевеет, курс евро добрался до 75 рублей

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Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

Газета.Ru08:54

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года

RT на русском08:51
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Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева

Один из пяти экс-руководителей следственных групп по делу об убийства Владислава Листьева Петр Трибой намекнул, что заказчики и исполнители убийства журналиста известны, однако он не стал называть их имен.
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Движение восстановлено после схода с рельсов 12 вагонов в Забайкалье

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Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
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Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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Этап кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Этап кубка мира по биатлону в Чехии впервые состоится без зрителей.
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Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

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Газета.Ru 12:59
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Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

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На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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