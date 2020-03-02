Финансы
ИзвестияКурс евро достиг 75 рублей впервые за год
Курс евро вырос на 1,6% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 16:43 (мск) в понедельник, 2 марта. Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года.
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Футбол
Александр Кержаков: «Обе команды сыграли в свою силу. Малком поможет „Зениту“»
«Зенит» сыграл так, как мог с тем составом, который он имел. И «Локомотив» так же: очень неплохо в обороне и хуже в атаке.
Происшествия
У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус
Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Авто
В России стартовали продажи кроссовера Kia Seltos
Компания Kia Motors объявила об официальном старте продаж нового компактного кроссовера Seltos на российском рынке.
Политика
Путин поручил кабмину утвердить нормы государственного русского языка
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить нормы современного русского литературного языка при его использовании как государственного.
Биатлон
CAS дал МОКу сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова
Спортивный арбитражный суд (CAS) потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) в течение суток предоставить объяснение поддельных подписей в документах по делам российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
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СК РФ возбудил дело против сотрудников полиции и прокуратуры Украины
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).
Политика
В Госдуме рассказали о новых поправках Путина в Конституцию
Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что глава государства предложил на рассмотрение Госдумы свой блок поправок в Конституцию заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Общество
Казаки издали приказ о запрете целовать иконы из-за коронавируса
Как рассказал атаман Геннадий Ковалев, приказ разослали по всем казачьим организациям.
Общество
Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в Москве
"Сегодня специалистами Group-IB был выявлен и проанализирован информационный вброс, согласно которому якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом москвичей", - говорится в сообщении.
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Политика
В раде захотели «швырнуть» на Москву атомную бомбу
11 февраля Зеленский назвал главной опасностью для Москвы захват Украины, так как это приведет к внутреннему жесткому конфликту внутри России и ее распаду в дальнейшем.
Происшествия
В Липецкой области потушили пожар на металлургическом комбинате
Ранее сообщалось, что на территории Новолипецкого металлургического комбината начался пожар.
Экономика
Российские банки резко ограничили выдачу кредитных карт
Как отмечается, количество выданный кредитных карт упало на 21,7%. В ноябре 2019 года было оформлено 926,8 тыс. кредиток, а в январе 2020 - только 540,2 тыс.
Общество
Еврокомиссия повысила уровень угрозы по коронавирусу
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о смене "средней" степени риска заразиться коронавирусом COVID-19 в Евросоюзе на "высокую".
Киберспорт
Большая часть игроков в Fallout 76 оказалась не заинтересована в PvP
В интервью USgamer Хайнс заявил, что игроки в Fallout 76 предпочитают сражениям с другими выжившими кооперативное прохождение заданий и другие PvE-активности.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей
Этап Кубка мира по биатлону, который состоится в Чехии с 5 по 8 марта, пройдет без зрителей.
Общество
Российская блогерша сходила на шоу после смертельной банной вечеринки
Российская блогерша Катерина Диденко, на чьей вечеринке в банном клубе погибли три человека из-за сухого льда в бассейне, стала участницей передачи «Прямой эфир» с телеведущим Андреем Малаховым на канале «Россия 1». Об этом пишет «КП».
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
Авто
Mercedes-Benz показал интерьер нового E-Class на видео
Обновленный Mercedes-Benz E-Class, который до недавнего времени планировали презентовать в рамках работы международного автосалона в Женеве, отменённого из-за эпидемии короновируса, продемонстрируют на специальном онлайн-показе.
Общество
Мишустин поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, поручил при подготовке бюджета на следующие три года тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с санкциями, такие и новые, в том числе влияние вспышки коронавируса COVID-19 на экономику.
Технологии
Sony PlayStation 5 окажется слабее Xbox Series X, но есть ещё PlayStation 5 Pro. Цена шокирует
Согласно новым сообщениям, компания Sony выпустит в 2020 году сразу две приставки — более слабую и дешёвую PlayStation 5, а также более дорогую и мощную PlayStation 5 Pro.
Авто
УАЗ «Хантер» превратили в электромобиль
Чешская компания MW Motors, выпускавшая премиальные электрокары, планирует создать на базе российского УАЗ «Хантер» две новые модификации.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Культура
Министр культуры России Ольга Любимова прилетела в Екатеринбург
Новый министр культуры России Ольга Любимова в понедельник, 2 марта, прилетела в Екатеринбург.
Авто
Nissan сокращает выпуск машин в РФ
В 2019 году петербургский завод Nissan сократил выпуск на 7,4%, до 52,3 тыс. автомобилей.
Политика
Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.