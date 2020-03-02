Финансы

ИзвестияИзвестияКурс евро достиг 75 рублей впервые за год

Курс евро вырос на 1,6% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 16:43 (мск) в понедельник, 2 марта. Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года.
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Курс евро впервые с весны 2019 года вырос до 75 рублей

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Курс евро достиг 75 рублей впервые за год

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Евро превысил отметку 75 рублей

ТАСС09:26

Курс евро превысил 75 рублей впервые с марта прошлого года

Ведомости09:13

Российская нацвалюта дешевеет, курс евро добрался до 75 рублей

Росбалт09:29

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

Газета.Ru08:54

Рубль начал коррекцию к доллару и евро после обвала в предыдущие дни

Интерфакс02:26
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