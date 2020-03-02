Последний раз евро преодолевал эту отметку 1 марта 2019 года.

Курс евро впервые за год превысил 75 рублей

Экономика Бизнес впервые выиграл в суде у Фонда защиты вкладчиков Крыма Фонд защиты вкладчиков Крыма (ФЗВ) — некоммерческая организация, учрежденная Агентством по страхованию вкладов и в 2017 году переданная крымским властям, — впервые проиграл в крымском суде дело о взыскании с бизнеса долгов перед украинскими банками.

Кино Фанаты Джеймса Бонда просят перенести премьеру нового фильма Некоторое время назад фанаты знаменитого британского агента Джеймса Бонда написали открытое необычное письмо авторам новой ленты «Не время умирать».

Общество В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Экономика Комитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ.

Происшествия Жену заболевшего коронавирусом украинца потребовали изолировать В украинском городе Черновцы местные жители требуют изолировать в больницу жену заболевшего коронавирусом земляка.

Политика Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар» Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Футбол Куман: несколько недель назад я отклонил предложение «Барселоны» Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, что отклонил предложение «Барселоны», поступившее ему несколько недель назад, а также поделился мнением об игре 22-летнего полузащитника каталонцев Френки де Йонга.

Культура «Маска» на НТВ стала самым популярным шоу у россиян Шоу «Маска» стартовало на телеканале НТВ в минувшее воскресенье с рекордным рейтингом 6,2% и долей 17,4% и стало самым популярным развлекательным проектом у российских телезрителей.

Армия и оружие Юрист из Австралии сообщил, кто реально сбил Боинг над Донбассом Если сюда приплюсовать, что США упрямо отказываются предоставлять данные со своих спутников круглосуточно мониторивших ситуацию в районе боевых действий то становится совершенно понятно, что MH17 мог быть сбит только украинским истребителем, считает Джеймс О’Нил.