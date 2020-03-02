Финансы
62инфоКурс евро впервые за год превысил 75 рублей
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Комментарии
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До принятия решения относительно ставки Федеральной резервной системы курс доллара составлял 66,6 рубля, а курс евро — 74,1 рубля.
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В Самаре обрушилась стена жилого дома
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В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело
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AliExpress предупредил о возможных задержках посылок
Китайская компания AliExpress впервые сообщила о возможных задержках посылок из-за эпидемии коронавируса.
Общество
Число заразившихся новым коронавирусом в Японии достигло тысячи
Количество заразившихся новым типом коронавируса COVID-2019 в Японии достигло 1000 человек.
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Фанаты Джеймса Бонда просят перенести премьеру нового фильма
Некоторое время назад фанаты знаменитого британского агента Джеймса Бонда написали открытое необычное письмо авторам новой ленты «Не время умирать».
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Общество
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Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
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МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
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Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
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Жену заболевшего коронавирусом украинца потребовали изолировать
В украинском городе Черновцы местные жители требуют изолировать в больницу жену заболевшего коронавирусом земляка.
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Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Политика
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Аслан Бжания отвезли в больницу 2 марта в Сочи, накануне до выборов в президенты.
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Куман: несколько недель назад я отклонил предложение «Барселоны»
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал, что отклонил предложение «Барселоны», поступившее ему несколько недель назад, а также поделился мнением об игре 22-летнего полузащитника каталонцев Френки де Йонга.
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Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой
Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Игры
В PS Store появилась демоверсия Final Fantasy VII
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Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
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«Маска» на НТВ стала самым популярным шоу у россиян
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Юрист из Австралии сообщил, кто реально сбил Боинг над Донбассом
Если сюда приплюсовать, что США упрямо отказываются предоставлять данные со своих спутников круглосуточно мониторивших ситуацию в районе боевых действий то становится совершенно понятно, что MH17 мог быть сбит только украинским истребителем, считает Джеймс О’Нил.
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Sony выпустит две версии PlayStation 5
Многие надеялись, что игровая консоль от Sony составит конкуренцию Xbox Series X в производительности, но после объявления, что производительность консоли будет на уровне 9 TFLOPs засомневались в этом.
Шоу-бизнес
Максим Виторган заболел пневмонией
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.