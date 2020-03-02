Финансы

62инфо62инфоКурс евро впервые за год превысил 75 рублей

Последний раз евро преодолевал эту отметку 1 марта 2019 года.
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