Финансы

ИзвестияИзвестияКурс евро достиг 75 рублей впервые за год

Курс евро вырос на 1,6% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 16:43 (мск) в понедельник, 2 марта. Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать70

Подробнее о событии

Рубль в начале торгов чуть уступает доллару, но выигрывает у евро

Росбалт02:51

Рубль умеренно укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Вести.Ru02:26

Курс евро достиг 75 рублей впервые за год

Известиявчера в 09:12

Курс доллара на Мосбирже снизился до 66,18 рубля

ТАСС02:07

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском02:03

Рубль вырос к доллару и евро

Профиль02:10

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые за год

Газета.Ruвчера в 08:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 09:48, Ашберн

Комментарии

Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука

Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной Рады Сергея Мельничука, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Коммерсантъ 09:31
Общество

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском 09:11
Общество

Дерипаска подал в суд на Навального

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.
BFM.ru 06:46
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
Армия и оружие

В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

Турецкие военные сбили над Идлибом самолет ВВС Сирии L-39, сообщило министерство обороны Турции.
РИА Новости 07:20
Общество

В Госдуме раскритиковали идею главы Якутска о налоге на собак

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов не поддержал идею мэра Якутска Сарданы Авксентьевой о введении налога на домашних животных, чтобы обеспечить финансирование строительства и содержание приютов.
EastRussia вчера в 22:00
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия 09:04
Общество

В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»

Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
РИА Новости 07:44
Политика

Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите «пятерки» СБ ООН

"Инициативу поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения", - отметил Лавров.
Российская газета 09:35
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Музыка

Киркоров высказался о перспективах Little Big на «Евровидении»

Российский певец Филипп Киркоров высказался о перспективах группы Little Big на «Евровидении».
Lenta.ru 07:18
Армия и оружие

В США планируют испытать перехватчик гиперзвукового оружия

Власти Соединенных Штатов планируют провести полетные испытания перехватчика гиперзвукового оружия в середине 2020-х годов, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 01:19
Авто

Показан интерьер нового Hyundai Elantra

В начале этого года фотографы на тестах поймали «горячий» вариант новинки, но содержание интерьера, как и год назад, осталось тайной.
Car.ru вчера в 23:34
Общество

Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням

Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 22:09
Футбол

Василий Уткин: У «Спартака» хоть что-то появилось, есть что обсуждать

Понравился, потому что «Спартака» просто не было. Там хоть что-то появилось, есть что обсуждать.
Bookmaker-ratings.ru 09:40
Футбол

Роналду вылетел к матери, которая перенесла инсульт

Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вылетел к матери, которая 3 марта перенесла инсульт, сообщает O Jogo.
Газета.Ru 09:16
Происшествия

Полицейские открыли стрельбу по мужчине во время задержания в Москве

Правоохранители ранили мужчину во время задержания на Большой Тульской в Москве.
Газета.Ru 08:58
Кино

Со съемок сериала «Сваты-7» уехали Кравченко и Железняк

Последними уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко. Кравченко и Железняк принимают участие в спектакле «Сирена и Виктория».
Privet-Rostov.ru вчера в 07:34
Здоровье

Сбежать на частном самолете или пойти в больницу: как состоятельные люди готовятся к вспышке коронавируса

Как выяснил Bloomberg, богатейшие по-разному относятся к вспышкам заболевания: кто-то готов улететь куда подальше на своем частном самолете, а кто-то спокоен и воспринимает происходящее почти смиренно.
Forbes 06:30
Происшествия

Российского блогера-гея выселили из квартиры

Lenta.ru 09:10
Происшествия

Экстренно севший в Перми самолет S7 вылетел в Москву

РИА Новости 08:02
Игры

Бесплатный пролог Builders of Egypt появился в Steam

Студия Strategy Labs при содействии польских компаний PlayWay и CreativeForge Games выпустила в Steam демоверсию своей будущей экономической стратегии Builders of Egypt.
Игромания.ру 07:56
Политика

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Городовой 00:21
Экономика

АСВ начало отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

Вознаграждением инвесторам станут проценты от сумм, которые они смогут взыскать с должников и вернуть их в конкурсную массу.
Piter.tv 06:33
Политика

ЕС направит силы для защиты границ Греции от мигрантов

Евросоюз направляет в Грецию силы для охраны границ страны от мигрантов.
Известия 09:01
Политика

В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
RT на русском 05:42
Гаджеты

Опубликован снимок предполагаемого смартфона iPhone 9

Вскоре должна состояться презентация нового смартфона iPhone 9. В интернете появился фотоснимок, как предполагается, именно этого гаджета.
Дни24 07:44
Экономика

Акции Сбербанка упали более чем на 6% в течение нескольких минут

Обыкновенные акции Сбербанка снижались на 6,2% в ходе торгов на Московской бирже. Резкое падение наблюдалось в течение десяти минут.
РБК вчера в 09:18
Спорт

МОК призвал спортсменов продолжать подготовку к ОИ-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов продолжать подготовку к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
Известия 08:44
Здоровье

В ВОЗ заявили о снижении числа новых случаев коронавируса в Китае

Количество новых случаев коронавируса COVID-19 в Китае снижается, но за пределами страны выросло в девять раз по сравнению с числом случаев, регистрирующихся в КНР, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 11:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное