Финансы
ИзвестияКурс евро достиг 75 рублей впервые за год
Курс евро вырос на 1,6% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на 16:43 (мск) в понедельник, 2 марта. Последний раз евро стоил 75 рублей 1 марта 2019 года.
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Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.
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В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Армия и оружие
В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете
Турецкие военные сбили над Идлибом самолет ВВС Сирии L-39, сообщило министерство обороны Турции.
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Общество
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Власти Соединенных Штатов планируют провести полетные испытания перехватчика гиперзвукового оружия в середине 2020-х годов, сообщается на сайте РИА Новости.
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В начале этого года фотографы на тестах поймали «горячий» вариант новинки, но содержание интерьера, как и год назад, осталось тайной.
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Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
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Василий Уткин: У «Спартака» хоть что-то появилось, есть что обсуждать
Понравился, потому что «Спартака» просто не было. Там хоть что-то появилось, есть что обсуждать.
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Роналду вылетел к матери, которая перенесла инсульт
Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду вылетел к матери, которая 3 марта перенесла инсульт, сообщает O Jogo.
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Полицейские открыли стрельбу по мужчине во время задержания в Москве
Правоохранители ранили мужчину во время задержания на Большой Тульской в Москве.
Кино
Со съемок сериала «Сваты-7» уехали Кравченко и Железняк
Последними уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко. Кравченко и Железняк принимают участие в спектакле «Сирена и Виктория».
Здоровье
Сбежать на частном самолете или пойти в больницу: как состоятельные люди готовятся к вспышке коронавируса
Как выяснил Bloomberg, богатейшие по-разному относятся к вспышкам заболевания: кто-то готов улететь куда подальше на своем частном самолете, а кто-то спокоен и воспринимает происходящее почти смиренно.
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Российского блогера-гея выселили из квартиры
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Экстренно севший в Перми самолет S7 вылетел в Москву
Игры
Бесплатный пролог Builders of Egypt появился в Steam
Студия Strategy Labs при содействии польских компаний PlayWay и CreativeForge Games выпустила в Steam демоверсию своей будущей экономической стратегии Builders of Egypt.
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Экономика
АСВ начало отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров
Вознаграждением инвесторам станут проценты от сумм, которые они смогут взыскать с должников и вернуть их в конкурсную массу.
Политика
ЕС направит силы для защиты границ Греции от мигрантов
Евросоюз направляет в Грецию силы для охраны границ страны от мигрантов.
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В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
Гаджеты
Опубликован снимок предполагаемого смартфона iPhone 9
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Экономика
Акции Сбербанка упали более чем на 6% в течение нескольких минут
Обыкновенные акции Сбербанка снижались на 6,2% в ходе торгов на Московской бирже. Резкое падение наблюдалось в течение десяти минут.
Спорт
МОК призвал спортсменов продолжать подготовку к ОИ-2020
Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов продолжать подготовку к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
Здоровье
В ВОЗ заявили о снижении числа новых случаев коронавируса в Китае
Количество новых случаев коронавируса COVID-19 в Китае снижается, но за пределами страны выросло в девять раз по сравнению с числом случаев, регистрирующихся в КНР, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.