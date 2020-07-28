Финансы

BFM.ruBFM.ruКурс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
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Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости09:17

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс08:50

Курс евро превысил 85 рублей

RT на русском08:48

Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Известия09:00

Курс евро взлетел выше 85 рублей

Lenta.ru08:51

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБК08:46

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС08:40
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Система жидкостного охлаждения Alphacool Eiswolf 2 предназначена для видеокарт

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Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что в Крыму проверяют морскую воду, а также аквапарки и бассейны на наличие коронавируса.
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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между российским чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи пройдет 24 октября.
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Китайский самолет-амфибия AG600 впервые взлетел с моря

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Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время рабочей поездки в Ноттингем во вторник, 28 июля, о появляющихся признаках второй волны коронавируса в странах Европы.
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Общество

Александр и Софья стали самыми популярными именами в июне в Москве

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Компания Mercedes-Benz анонсировала новую модель серии T-Class.
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Сергей Шнуров прошел в колонне протестующих по центру Хабаровска

Документальный фильм о хабаровских демонстрациях в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала собирается выпустить генпродюсер телеканала RTVi, основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров.
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В Минске милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Белоруссии Наталью Федосенко, сообщает ТАСС.
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Суд в Москве оштрафовал Фельгенгауэр на 18 тыс. руб

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Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышке свиного гриппа в Москве

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Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

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США припугнули сторонников «Северного потока-2» в Европе

Власти США припугнули сторонников «Северного потока-2» в Европе, заявив, что Россия с помощью проекта будет усиливать и эксплуатировать европейскую зависимость от газа.
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Браун: промоутеры Гран-при России проявили колоссальное умение при подготовке к гонке

Промоутеры Гран-при России "Формулы-1" проявили колоссальное умение при подготовке к этапу чемпионата мира.
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Контролировать ношение масок в Екатеринбурге может начать Росгвардия

Ношение масок в Екатеринбурге может начать контролировать Росгвардия.
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Детские выплаты россияне потратили на игрушки и спорттовары

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