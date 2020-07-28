Финансы
BFM.ruКурс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
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Авто
Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class
Компания Mercedes-Benz анонсировала новую модель серии T-Class.
Деловое.ТВ 07:11
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости вчера в 04:52
Транспорт
Контролировать ношение масок в Екатеринбурге может начать Росгвардия
Ношение масок в Екатеринбурге может начать контролировать Росгвардия.
Вечерние Ведомости 09:00
Общество
Росгвардия выпустила клип по мотивам игры The Last of Us
Росгвардия записала кавер на заглавную песню игры The Last of Us и выпустила клип на него. Название кавера — «Trust Us» («Верьте в нас»).
Афиша Daily 08:04
Футбол
Алвеш: «Хотел бы продолжить играть в главном чемпионате России»
Команда из Оренбурга по итогам сезона вылетела из РПЛ в ФНЛ. Также лигу покинули «Крылья Советов».
BetOn 08:35
Хоккей
Гулявцев покинул пост главного тренера ХК «Амур»
Отмечается, что клуб и Гулявцев расторгли контракт по обоюдному соглашению. Тренер покинул команду в связи с семейными обстоятельствами.
REGNUM 04:38
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
Футбол
Ловрен обратился к болельщикам «Зенита»
Спорт день за днем 08:23
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Единоборства
Глава UFC назвал дату боя Нурмагомедова и Гэтжи
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал дату боя российского и американского бойцов смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
Lenta.ru 09:15
Происшествия
Задержанного после драки барнаульца заключили под стражу
КП - Барнаул 08:30
Общество
Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь предложил Ивану Сафронову заключить сделку, но он отказался. Об этом ТАСС рассказал адвокат Иван Павлов.
BFM.ru 08:45
Игры
Астероид-лабиринт и высокая сложность: авторы The Outer Worlds подробнее рассказали о первом дополнении
В интервью GameSpot директор по разработке Кэрри Пейтел (Carrie Patel) и художественный руководитель Мэтт Хансен (Matt Hansen) рассказали об особенностях окружения, а также о том, до какого уровня стоит прокачать персонажа перед тем, как отправиться в DLC.
3DNews 06:23
Общество
ФАС обвинила Райффайзенбанк в нарушении условий предоставления кешбэка
Федеральная антимонопольная служба сообщила о признаках нарушения Райффайзенбанком антимонопольного законодательства при предоставлении клиентам кешбэка по кредитным и дебетовым картам.
РБК 08:12
Единоборства
Олейник не поддержал Петра Яна в конфликте с Орловским
Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян остался недоволен высказыванием Андрея Орловского.
Советский спорт 08:56
Происшествия
В Чите прикуривший от свечи в церкви подросток принес извинения
В Чите подросток, прикуривший от свечи в церкви, принес извинения за поступок и заявил, что раскаивается, пишет Газета.ру.
Общественное телевидение России 04:17
Общество
Большинство россиян высказались против электронной трудовой книжки
У граждан, которые впервые устроятся на работу после 1 января 2021 года, будут только электронные трудовые книжки.
Телеканал Санкт-Петербург 04:22
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Транспорт
Поезд из Симферополя в Ростов начнет ходить с 11 августа
Rostov gazeta 07:55