Финансы

BFM.ruBFM.ruКурс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
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Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости09:17

Евро превысил 85 рублей

Взгляд.ру08:52

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс08:50

Евро превысил 85 рублей

Газета.Ru08:39

Курс евро превысил 85 рублей

RT на русском08:48

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС08:40

Рубль вечером развернулся вниз к доллару и усилил снижение к евро на фоне возобновившей падение нефти

Финмаркетвчера в 12:35
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Компания Mercedes-Benz анонсировала новую модель серии T-Class.
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Ношение масок в Екатеринбурге может начать контролировать Росгвардия.
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

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Общество

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Политика

Чемезов раскрыл Путину стоимость контракта с Турцией по С-400

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Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
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На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
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Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
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Суд в Петербурге арестовал мужчину, жестоко убившего свою жену

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У граждан, которые впервые устроятся на работу после 1 января 2021 года, будут только электронные трудовые книжки.
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