Финансы
BFM.ruКурс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
Читать в источнике
Оценить507
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:02, Ашберн
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» нашла новую работу
Lenta.ru 11:18
Происшествия
В зоне наводнения на севере Японии оказались 500 домов
Российская газета 20:51
Футбол
Руководству «Барселоны» может быть объявлен вотум недоверия
Группа членов «Барселоны» выступила с инициативой объявления вотума недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу и его совету директоров из-за недопустимого управления клубом, сообщает ESPN.
Чемпионат 20:11
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой 09:35
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Здоровье
В Алтайском крае выявили 121 новый случай заражения коронавирусом
Сто двадцать один человек заболел коронавирусом в Алтайском крае за сутки, число заражённых составило 8786, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 01:52
Политика
Трамп оценил необходимость защищать Германию от России
Президент США Дональд Трамп вновь пришел в недоумение, зачем США должны защищать Германию от России.
Lenta.ru 20:26
Хоккей
Лемье и Бойчак устроили драку в контрольном матче «Рейнджерс» — «Айлендерс»
На 14-й минуте 1-го периода драку затеяли 24-летний американский нападающий «Рейнджерс» Брендан Лемье и 36-летний опытный канадский защитник «Айлендерс» Джонни Бойчак.
Чемпионат 21:19
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Как сообщает ToDay News Ufa, диаметр космического гостя, стремительно приближающегося к нашей планете – до 190 метров.
ToDay News Ufa 13:25
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
В России начались испытания глубоководного аппарата "Посейдон", получившего с подачи некоторых СМИ название «уничтожитель американских городов».
Вечерний курьер 07:58
Общество
Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч детям до 16 лет на август
Инициатива продлить выплату 10 тысяч рублей для семей, воспитывающих детей до 16 лет, на август является корректной и уместной.
iReactor вчера в 01:07
Происшествия
Житель Забайкалья выстрелил в мальчика, забравшегося на его машину
Причиной стало то, что ребенок забрался на запасное колесо внедорожника подозреваемого.
Российская газета 21:21
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
РИА Новости 10:07
Политика
Польшу обвинили в невозмещении ущерба жертвам нацистов
Госдепартамент США обвинил ряд государств Центральной и Восточной Европы за то, что они не возместили ущерб жертвам нацизма.
Lenta.ru 21:29
Политика
Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о нахождении в регионе провокаторов из других стран, в том числе из Грузии.
Коммерсантъ 19:54
Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Экономика
Минтруд изучит предложение об увеличении выплат безработным
В ведомстве изучат это предложение, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.
Газета.Ru 21:35
Игры
PS3-игроки достигли ядерного разоружения в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Игроки Metal Gear Solid V: The Phantom Pain на PlayStation 3 достигли ядерного разоружения, которое запустило особую кат-сцену.
Игромания.ру 06:59
Футбол
Опубликован дизайн формы «Спартака» на предстоящий сезон
На сайте Footy Headlines появились фотографии формы московского "Спартака" на предстоящий сезон.
Газета.Ru 19:17
Экономика
Цены на жилье в Томской области выросли на 0,6-3,7%
Как сообщили НИА Томск в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Томской области, на первичном рынке цены на жилье во II квартале в сравнении с I кварталом 2020 года выросли на 0,7%, в том числе на квартиры среднего качества (типовые) – на 3,4%, улучшенного качества – на 0,6%.
НИА-Томск 00:44
Общество
Макаревич составил список тех, кто должен преклонить колено
Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич опубликовал в Facebook список тех, кому и перед кем следует "срочно" преклонить колено.
Ruposters.ru 06:20
Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
ProstoProSport 15:23
Армия и оружие
МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
Газета.Ru вчера в 06:36
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12