Финансы

BFM.ruBFM.ruКурс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
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Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

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Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

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Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
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Трамп оценил необходимость защищать Германию от России

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Лемье и Бойчак устроили драку в контрольном матче «Рейнджерс» — «Айлендерс»

На 14-й минуте 1-го периода драку затеяли 24-летний американский нападающий «Рейнджерс» Брендан Лемье и 36-летний опытный канадский защитник «Айлендерс» Джонни Бойчак.
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NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

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Россия начала испытания оружия Судного дня

В России начались испытания глубоководного аппарата "Посейдон", получившего с подачи некоторых СМИ название «уничтожитель американских городов».
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Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч детям до 16 лет на август

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При взрыве газа в японской префектуре Фукусима пострадали 10 человек

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Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

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