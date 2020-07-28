Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.

Футбол Руководству «Барселоны» может быть объявлен вотум недоверия Группа членов «Барселоны» выступила с инициативой объявления вотума недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу и его совету директоров из-за недопустимого управления клубом, сообщает ESPN.

Политика Трамп оценил необходимость защищать Германию от России Президент США Дональд Трамп вновь пришел в недоумение, зачем США должны защищать Германию от России. 12

Хоккей Лемье и Бойчак устроили драку в контрольном матче «Рейнджерс» — «Айлендерс» На 14-й минуте 1-го периода драку затеяли 24-летний американский нападающий «Рейнджерс» Брендан Лемье и 36-летний опытный канадский защитник «Айлендерс» Джонни Бойчак.

Политика Польшу обвинили в невозмещении ущерба жертвам нацистов Госдепартамент США обвинил ряд государств Центральной и Восточной Европы за то, что они не возместили ущерб жертвам нацизма.

Футбол Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак» Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».

Футбол Опубликован дизайн формы «Спартака» на предстоящий сезон На сайте Footy Headlines появились фотографии формы московского "Спартака" на предстоящий сезон.

Экономика Цены на жилье в Томской области выросли на 0,6-3,7% Как сообщили НИА Томск в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Томской области, на первичном рынке цены на жилье во II квартале в сравнении с I кварталом 2020 года выросли на 0,7%, в том числе на квартиры среднего качества (типовые) – на 3,4%, улучшенного качества – на 0,6%.