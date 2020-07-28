Финансы

BFM.ruBFM.ruКурс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
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Евро поднялся выше 85 рублей впервые с начала апреля

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