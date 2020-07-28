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BFM.ru
BFM.ru

Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.В источнике
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Lenta.ru

Курс евро взлетел выше 85 рублей

Lenta.ru08:51
Интерфакс

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс08:50
РБК

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБК08:46
Известия

Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Известия09:00
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости09:17
RT на русском

Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русском09:46
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС08:40
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Apple выпустила кабель Thunderbolt 3 Pro за 11 тысяч рублей

Стоит отметить, что цена новомодного аксессуара соответствующая, за эти же деньги можно купить, например, беспроводные наушники AirPods 2. Кабель поддерживает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, а через порт USB 3.1 Gen 2 — до 10 Гбит/с.
Apple выпустила кабель Thunderbolt 3 Pro за 11 тысяч рублей
Evo-rus.com02:50
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Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год
РБК11:09
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Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия06:39
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Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400

Россия прорабатывает возможность поставки второй партии систем противовоздушной обороны С-400 Турции, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
RT на русском07:44
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Десктопный процессор Intel Core i9-10850K представлен официально

В начале мая компания Intel представила новое поколение процессоров семейства Comet Lake-S для настольных компьютеров со старой архитектурой и новым сокетом, который выполнен по 14-нанометровому технологическому процессу.
Live2405:07
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Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости08:28

Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости11:44
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США вводят санкции против двух бывших членов правительства Венесуэлы

США вводят визовые санкции против бывшего министра электроэнергетики Венесуэлы Луиса Альфредо Мотты Домингеса и бывшего замминистра электроэнергетики и директора по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Эустикио Хосе Луго Гомеса.
RT на русском11:49
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