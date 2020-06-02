Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 3 июня, снизился на 85,94 копейки — до 76,7782 рубля, доллар подешевел на 72,83 копейки, до 68,9831 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) упала на 78,73 копейки, до 72,4909 рубля.

Официальный курс евро упал на 86 копеек, доллара — на 72 копейки

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