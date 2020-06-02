Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро упал на 86 копеек, доллара — на 72 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 3 июня, снизился на 85,94 копейки — до 76,7782 рубля, доллар подешевел на 72,83 копейки, до 68,9831 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) упала на 78,73 копейки, до 72,4909 рубля.
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Происшествия
Изнасиловал и скинул в воду: в Крыму задержали убийцу 6-летней девочки
39-летний житель Крыма задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве 6-летней девочки - он уже дал признательные показания.
Газета.Ru 09:44
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
Авто
В России введут новые штрафы для автовладельцев
Штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей предлагают ввести для водителей, бросивших свои автомобили во дворах.
Афанасий-бизнес вчера в 03:39
Здоровье
В Курской области в двух селах зафиксировали вспышку коронавируса
Вспышка COVID-19 зафиксирована в двух селах под Курском после празднования юбилея в сельсовете с большим числом приглашенных, в общей сложности заболели 34 человека, сообщила администрация региона во вторник.
РИА Новости 08:34
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 184 носителя коронавируса
Ростов-на-Дону, 1 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 03:54
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по восстановлению работы больниц
Среди необходимых мероприятий по возвращению стационара, перепрофилированного для лечения пациентов с COVID-19, к обычной работе, Роспотребнадзор перечисляет поэтапное полное освобождение помещений от пациентов с коронавирусом, проведение заключительной дезинфекции и генеральной уборки.
Российская газета 08:01
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Кино
Сериал «Черная лестница» стартует 1 июня на НТВ
Вадиму нравится смелость нового знакомого, и он решает открыть свое детективное агентство.
Комсомольская правда вчера в 01:26
Кино
Художник Marvel Studios показал ранний образ Тора
Глава отдела по созданию визуальных эффектов Marvel Studios Энди Парк опубликовал концепт-арт с ранней версией образа Тора, роль которого исполнил австралийский актёр Крис Хемсворт.
News.ru 04:00
Наука
В MIT создали «мягких» роботов, умеющих захватывать чипсы
Коммерсантъ 04:55
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
Футбол
Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня
Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня 2020 г. Расписание оставшихся матчей, начиная с 23-го тура, опубликовано на сайте РПЛ.
Ведомости 10:08
Технологии
Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы
Anonsens вчера в 19:36
Общество
Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса
Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны России.
Lenta.ru 01:27
Происшествия
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии
Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
Общество
Главреды «Эха Москвы» и «Новой газеты» обратились к Колокольцеву после задержаний пикетчиков
Ведомости 07:51
Шоу-бизнес
Джоли положила глаз на «молодого Питта» Ричарда Мэддена
Говорят, что некое подобие интрижки у Джоли и Мэддена началось еще до того, как съемки картины стартовали.
Woman.ru вчера в 12:53
Здоровье
Три новых правила появились в измерении температуры
О правилах измерения температуры рассказал заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы «Хуашань», глава шанхайской экспертной группы по лечению коронавирусной инфекции Чжан Вэньхун, пишет Qianjiang Evening News.
Live24 03:17
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
Общество
Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации
В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
Происшествия
Арестован бывший зампредседателя Фонда социального страхования
Поводом для скандала, по некоторым данным, стала регистрация господином Ковалевским прав на программу «Соцстрах» ФСС, которая якобы приносила ему хороший заработок.
Коммерсантъ 07:40
Экономика
Акционеры КамАЗа могут остаться без дивидендов
Набережные Челны, Татария, 1 июня 2020, 08:15 — REGNUM Не выплачивать дивиденды по акциям за 2019 год рекомендовал совет директоров КамАЗа годовому общему собранию акционеров компании в связи с отсутствием чистой прибыли.
REGNUM вчера в 01:15
Футбол
Тренер «Краснодара» Мусаев летом начнет обучение на лицензию PRO
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев скоро может получить тренерскую лицензию PRO.
Sports.ru 09:40
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как бороться с резкими скачками давления
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что делать при резких скачках давление.
АБН 10:45
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Здоровье
Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками
Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы вчера в 03:31