Финансы

РИА НовостиРИА НовостиОфициальный курс евро упал на 86 копеек, доллара — на 72 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 3 июня, снизился на 85,94 копейки — до 76,7782 рубля, доллар подешевел на 72,83 копейки, до 68,9831 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) упала на 78,73 копейки, до 72,4909 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курсы доллара и евро продолжают падать

ТВ Центр08:45

ЦБ РФ понизил курс доллара на 3 июня до 68,98 руб

ТАСС06:24

Доллар официально стоит меньше 69 рублей

47 новостей06:57

Банк России снова понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт06:49

Официальный курс евро упал на 86 копеек, доллара — на 72 копейки

РИА Новости06:41

ЦБ РФ понизил курс доллара на 3 июня на 72 копейки

Аргументы и Факты07:54

Впервые с начала весны доллар стал стоить меньше 70 рублей

Инфо24вчера в 05:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Происшествия

Изнасиловал и скинул в воду: в Крыму задержали убийцу 6-летней девочки

39-летний житель Крыма задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве 6-летней девочки - он уже дал признательные показания.
Газета.Ru 09:44
278
Происшествия

На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса

В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
1,2K
Авто

В России введут новые штрафы для автовладельцев

Штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей предлагают ввести для водителей, бросивших свои автомобили во дворах.
Афанасий-бизнес вчера в 03:39
330
Здоровье

В Курской области в двух селах зафиксировали вспышку коронавируса

Вспышка COVID-19 зафиксирована в двух селах под Курском после празднования юбилея в сельсовете с большим числом приглашенных, в общей сложности заболели 34 человека, сообщила администрация региона во вторник.
РИА Новости 08:34
1
Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили 184 носителя коронавируса

Ростов-на-Дону, 1 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 03:54
1K
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по восстановлению работы больниц

Среди необходимых мероприятий по возвращению стационара, перепрофилированного для лечения пациентов с COVID-19, к обычной работе, Роспотребнадзор перечисляет поэтапное полное освобождение помещений от пациентов с коронавирусом, проведение заключительной дезинфекции и генеральной уборки.
Российская газета 08:01
1
Путешествия

Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса

Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Кино

Сериал «Черная лестница» стартует 1 июня на НТВ

Вадиму нравится смелость нового знакомого, и он решает открыть свое детективное агентство.
Комсомольская правда вчера в 01:26
12
Кино

Художник Marvel Studios показал ранний образ Тора

Глава отдела по созданию визуальных эффектов Marvel Studios Энди Парк опубликовал концепт-арт с ранней версией образа Тора, роль которого исполнил австралийский актёр Крис Хемсворт.
News.ru 04:00
4
Наука

В MIT создали «мягких» роботов, умеющих захватывать чипсы

Коммерсантъ 04:55
4
Музыка

Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

Evo-rus.com вчера в 13:44
168
Общество

В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
5,2K
Футбол

Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня

Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня 2020 г. Расписание оставшихся матчей, начиная с 23-го тура, опубликовано на сайте РПЛ.
Ведомости 10:08
Шоу-бизнес

Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе

Pravda.Ru 09:03
14
Технологии

Под кратером Чиксулуб нашли следы древней гидротермальной системы

Anonsens вчера в 19:36
Общество

Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса

Отобраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны России.
Lenta.ru 01:27
1,6K
Происшествия

СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
21
Общество

Главреды «Эха Москвы» и «Новой газеты» обратились к Колокольцеву после задержаний пикетчиков

Ведомости 07:51
4
Шоу-бизнес

Джоли положила глаз на «молодого Питта» Ричарда Мэддена

Говорят, что некое подобие интрижки у Джоли и Мэддена началось еще до того, как съемки картины стартовали.
Woman.ru вчера в 12:53
Здоровье

Три новых правила появились в измерении температуры

О правилах измерения температуры рассказал заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы «Хуашань», глава шанхайской экспертной группы по лечению коронавирусной инфекции Чжан Вэньхун, пишет Qianjiang Evening News.
Live24 03:17
7
Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
1,3K
Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
4
Общество

Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
10K
Происшествия

Арестован бывший зампредседателя Фонда социального страхования

Поводом для скандала, по некоторым данным, стала регистрация господином Ковалевским прав на программу «Соцстрах» ФСС, которая якобы приносила ему хороший заработок.
Коммерсантъ 07:40
Экономика

Акционеры КамАЗа могут остаться без дивидендов

Набережные Челны, Татария, 1 июня 2020, 08:15 — REGNUM Не выплачивать дивиденды по акциям за 2019 год рекомендовал совет директоров КамАЗа годовому общему собранию акционеров компании в связи с отсутствием чистой прибыли.
REGNUM вчера в 01:15
Футбол

Тренер «Краснодара» Мусаев летом начнет обучение на лицензию PRO

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев скоро может получить тренерскую лицензию PRO.
Sports.ru 09:40
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как бороться с резкими скачками давления

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что делать при резких скачках давление.
АБН 10:45
16
Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
511
Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
112
Здоровье

Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками

Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы вчера в 03:31
160
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное