Финансы
Новые ИзвестияКурс евро к рублю достиг максимума за четыре месяца
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на дневных торгах, отыгрывая уменьшение аппетита инвесторов к рисковым активам в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США.
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Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Политика
В Киеве переименовали улицу Российскую
В Дарницком районе Киева переименовали улицу Российскую.
RT на русском 13:17
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Культура
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Объявлены номинанты на 72-ю премию «Эмми», которая вручается лучшим сериалам, шоу и телепрограммам года.
Lenta.ru 13:00
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Технологии
Дуров раскритиковал Apple из-за налога на приложения в AppStore
Павел Дуров, основатель Telegram Как сообщало ранее Delovoe.tv, Павел Дуров обвинил Apple в уничтожении стартапов по всему миру.
Деловое.ТВ 13:39
Футбол
ЦСКА вышел из переговоров с «Ривер Плейтом» о переходе Карраскаля
Советский спорт 13:22
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Шоу-бизнес
21-летний сын Валерии объявил о помолвке
Сегодняшний день стал радостным для певицы Валерии, ее младший сын Арсений сделал предложение руки и сердца своей девушке Лиане.
Bimru.ru 12:59
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Ранее сообщалось, что Абхазия откроет границы для российских туристов после того, как Россия оценит ситуацию с КОВИД-19 в республике.
Evo-rus.com 09:11
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Здоровье
Воронежцев просят помочь с расширением новой инфекционной больницы
Воронежцев попросили помочь решить судьбу расширения недавно построенного медцентра на улице Ростовской, где сейчас лечат коронавирусных больных.
МОЁ! Оnline Воронеж 12:01
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом
Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
ИнфоСМИ 08:46
Здоровье
Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация
Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
REGNUM 05:52
Политика
Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским»
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации.
Московский Комсомолец вчера в 17:45
Общество
«Аэрофлот» продал 6,5 тыс. билетов на рейсы в Лондон и Стамбул
На рейсы в Лондон куплено около 3 тыс. билетов, а в Стамбул — более 3.5 тыс. В компании отмечают, что на первый рейс в Стамбул, который запланирован на 1 августа, продано 99% билетов.
РБК 13:02
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
Общество
В США началась третья фаза испытаний вакцины от коронавируса
По информации агентства Associated Press, в тестировании задействованы 30000 добровольцев. Испытания проводят специалисты компании Moderna.
Evo-rus.com 13:44
Футбол
Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных
Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.
REGNUM 10:14
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv 01:09
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости 09:26
Общество
В Ноябрьске четыре выпускника школ сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов
Московский Комсомолец Ямал 09:50
Политика
Помпео: США считают свой курс на ужесточение подхода к КНР пригодным для всех союзников
Соединенные Штаты считают свой курс на ужесточение подхода к Пекину пригодным для всех своих союзников.
ТАСС 13:46
Армия и оружие
Бессрочное перемирие в Донбассе нарушено в первый же день
Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что бессрочное перемирие в Донбассе было нарушено в первый день вступления в силу дополнительных мер по его обеспечению.
Военное дело вчера в 06:10
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32