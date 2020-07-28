Финансы

Новые ИзвестияНовые ИзвестияКурс евро к рублю достиг максимума за четыре месяца

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на дневных торгах, отыгрывая уменьшение аппетита инвесторов к рисковым активам в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США.
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Новости на «России 24». Рубль сдулся: что испортило настроение национальной валюте

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Курс евро к рублю продолжает расти

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Песков заявил, что в Кремле не знали о коронавирусе у Лукашенко

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В Киеве переименовали улицу Российскую

В Дарницком районе Киева переименовали улицу Российскую.
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МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
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Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Объявлены номинанты на 72-ю премию «Эмми», которая вручается лучшим сериалам, шоу и телепрограммам года.
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Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
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Дуров раскритиковал Apple из-за налога на приложения в AppStore

Павел Дуров, основатель Telegram Как сообщало ранее Delovoe.tv, Павел Дуров обвинил Apple в уничтожении стартапов по всему миру.
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Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
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21-летний сын Валерии объявил о помолвке

Сегодняшний день стал радостным для певицы Валерии, ее младший сын Арсений сделал предложение руки и сердца своей девушке Лиане.
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Общество

Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии

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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

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Воронежцев просят помочь с расширением новой инфекционной больницы

Воронежцев попросили помочь решить судьбу расширения недавно построенного медцентра на улице Ростовской, где сейчас лечат коронавирусных больных.
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Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом

Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
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Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация

Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
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Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским»

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«Аэрофлот» продал 6,5 тыс. билетов на рейсы в Лондон и Стамбул

На рейсы в Лондон куплено около 3 тыс. билетов, а в Стамбул — более 3.5 тыс. В компании отмечают, что на первый рейс в Стамбул, который запланирован на 1 августа, продано 99% билетов.
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Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
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СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

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Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных

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Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
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Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

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Общество

В Ноябрьске четыре выпускника школ сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

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Помпео: США считают свой курс на ужесточение подхода к КНР пригодным для всех союзников

Соединенные Штаты считают свой курс на ужесточение подхода к Пекину пригодным для всех своих союзников.
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Бессрочное перемирие в Донбассе нарушено в первый же день

Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что бессрочное перемирие в Донбассе было нарушено в первый день вступления в силу дополнительных мер по его обеспечению.
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Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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