Финансы

Новые ИзвестияНовые ИзвестияКурс евро к рублю достиг максимума за четыре месяца

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на дневных торгах, отыгрывая уменьшение аппетита инвесторов к рисковым активам в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США.
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Рубль упал в соответствии с прогнозами

Национальная служба новостей28 июля в 16:59

Курс рубля рухнул

Lenta.ru28 июля в 06:50

Курс евро к рублю продолжает расти

Эхо Москвы28 июля в 10:02

Курс рубля обвалился

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Курс рубля упал до минимальных значений

Рамблер28 июля в 07:54

Рубль опять падает. Что делать?

Orenburg.media28 июля в 07:46

Новости на «России 24». Рубль сдулся: что испортило настроение национальной валюте

Вести.Ru28 июля в 12:30
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Политика

В Белоруссии могут ограничить Интернет во время выборов президента

В Белоруссии могут на государственном уровне ограничить работу Интернета. Об этом сообщил кандидат в президенты республики Андрей Дмитриев.
News.ru 03:41
Общество

Выплату в 10 тысяч рублей получат россияне с детьми от 16 до 18 лет

Если в июне нынешнего года родители могли получить помощь от государства на детей в возрасте от 3-х до 16-ти лет, то в июле возрастные рамки расширили, включив в список детей от рождения до 3-х лет.
Evo-rus.com вчера в 09:38
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Политика

Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
РИА Новости вчера в 18:47
1,6K
Происшествия

На главной пешеходной улице Екатеринбурга разбился молодой человек

Екатеринбург, 30 июля 2020, 09:42 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Вайнера разбился насмерть молодой человек.
REGNUM 02:42
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Футбол

«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой

RT на русском 03:14
Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
338
Общество

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
82
Происшествия

В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа

РИА Новости 03:04
194
Общество

В России за сутки выявили 5509 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 5509 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 834 499, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Rambler News Service 03:32
Происшествия

Причина смерти 54-летнего липчанина устанавливается

Напомним, тело мужчины днем 28 июля нашел его отец — труп лежал в кровати.
Gorod48 03:06
Здоровье

Медорганизации Белгородской области вернутся в плановый режим работы

Хирургический корпус горбольницы № 2 в Белгороде вернётся в плановый режим работы с 9 августа.
Призыв (Борисовский район) вчера в 05:48
1
Шоу-бизнес

Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию

Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась.
Lenta.ru вчера в 13:17
157
Политика

КГБ Белоруссии: задержанные россияне работали в силовых ведомствах РФ

Россияне, задержанные недалеко от Минска, упомянули о прошлой работе в российских силовых структурах, сообщил представитель группы «А» КГБ Белоруссии.
BFM.ru 00:19
47
Общество

На Среднем Урале выявили ещё 215 носителей коронавируса

В Свердловской области подтвердили новые 215 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
REGNUM 03:46
1,5K
Шоу-бизнес

Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свои отношения

Американский рэпер Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, официально подтвердил свои отношения с актрисой Меган Фокс, разместив общий снимок в Instagram.
Культуромания 03:08
Экономика

В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян

В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян.
Piter.tv 27 июля в 06:45
25
Общество

Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет

Штаб депутата Юлии Галяминой обратился в суд с коллективным иском родителей, воспитывающих детей старше 16 лет.
Rusbankrot.ru 28 июля в 09:22
44
Общество

Налоговые декларации с ошибками признают недействительными

Согласно изменениям, налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, теперь будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней.
Газета.Ru 03:40
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Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве

Правоохранительные органы Москвы проводят проверки всех отделений Сбербанка города после сообщения об угрозе взрыва в них.
RT на русском 03:56
Общество

Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников

Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы чиновников, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:56
225
Общество

Раскрыты гонорары ведущих и участников «Дома-2»

Слово и Дело 02:36
3
Происшествия

Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где сбили четырех детей

Рифей-Пермь 03:02
3
Финансы

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Рубль продолжает усиливать снижение к основным иностранным валютам, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 03:51
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Экономика

Китай стал крупнейшим импортером российского мяса

Крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину, стал Китай, пишет РБК со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
ПРАЙМ 28 июля в 02:33
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Футбол

Защитник «Милана» Родригес отказался от перехода в «Локомотив»

Sport.ru вчера в 04:45
Здоровье

Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг

Пройти проверку сможет любой желающий житель города.
Комсомольская правда вчера в 04:35
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Киберспорт

В Epic Games Store появились достижения

3DNews 02:04
Политика

Путин призвал не допустить повторных ограничений из-за коронавируса

Согласно оценкам специалистов, ситуация с распространением COVID-19 может обостриться, вследствие чего важно заранее просчитать и учесть все риски, подчеркнул глава государства.
Замана вчера в 10:57
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Армия и оружие

В России проведут огневые и ходовые испытания боевого робота «Маркер»

«В рамках проекта «Маркер» в августе запланирована серия ходовых и огневых испытаний, которые будут проводиться совместно с подразделениями Минобороны России», — сообщил Григорьев в интервью ТАСС.
Известия 02:59
Происшествия

Поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в Аризоне

Видео с места ЧП в американском Темпе разместил телеканал 3TV. На кадрах виден пылающий на мосту состав поезда, который сошел с рельсов.
RuNews24.ru вчера в 19:08
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Как работают Яндекс.Новости?
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