Москва, 29 июля 2020, 10:01 — REGNUM Рубль в последнее время сдал позиции по отношению к евро, а 28 июля заметно просел по отношению к доллару, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Рубль заметно просел по отношению к доллару

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