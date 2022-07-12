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Курс евро к доллару опустился ниже $1 впервые с декабря 2002 года

Курс евро к доллару опустился ниже $1 впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные Forex Capital Markets.
ТАСС
Курс евро снизился на 3,04 рубля, до 58 рублей и 76 копеек.
Московский Комсомолец
Давление на евро также оказывают ожидания по повышению ставок Европейского центрального банка.
РИА Новости
В конце прошлого месяца «Компания» писала, что курсы доллара и евро продолжают обновлять многолетние минимумы по отношению к рублю.
Компания

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