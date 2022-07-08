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Курс евро к доллару упал ниже $1,01 впервые за двадцать лет

В 10:44 мск курс евро к доллару падал до $1,0081 с уровня прошлого закрытия в $1,0159.
Ведомости
Давление на евро оказывают опасения из-за продолжающегося энергетического кризиса и ожидания по повышению ставок Европейского центрального банка.
РИА Новости
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос 0,33%, до 107,49 пункта.
ПРАЙМ
Рубль же начал укрепляться к доллару и евро на старте торгов.
Ведомости

Подробнее о событии

Курс евро упал ниже $1,01 впервые с декабря 2002 года
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Евро продолжает дешеветь к доллару в ходе биржевых торгов
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