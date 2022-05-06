Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 20 апреля предложения по индексации социальных выплат, пенсий и пособий, поэтому решение по этому вопросу может быть принято и реализовано в течение второго квартала 2022 года, предположила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.