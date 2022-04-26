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Курс евро на Мосбирже упал ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года

Курс рубль растет к основным иностранным валютам: евро падал ниже 76 рублей — впервые с марта 2020 года — и затем несколько откатилась вверх, доллар торгуется в районе 72,4 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
ПРАЙМ
Евро предлагали
 в среднем за 77,3 рубля (+14 копеек).
Секрет фирмы
Экономисты связывают укрепление национальной валюты с продажей валютной выручки и уплатой налогов экспортерами.
Новые Известия
По мнению аналитиков, рубль продолжит укрепляться.
Gazeta.SPb

Подробнее о событии

Курс евро на Мосбирже опускался ниже 76 рублей
RT на русском08:43
Курс евро на Московской бирже упал ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года
Forbes03:45
Курс евро упал ниже 76 рублей
Российская газета03:35
Курс евро упал до 75,95 рубля, опустившись ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года
РИА Новости03:41
Евро упал ниже 76 руб. впервые с марта 2020 года
Коммерсантъ03:27
Курс евро на Мосбирже упал ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года
ПРАЙМ03:04
Курс евро опустился ниже 77 рублей впервые с июня 2020 года
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