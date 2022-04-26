ПРАЙМКурс евро на Мосбирже упал ниже 76 рублей впервые с марта 2020 годаКурс рубль растет к основным иностранным валютам: евро падал ниже 76 рублей — впервые с марта 2020 года — и затем несколько откатилась вверх, доллар торгуется в районе 72,4 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.ПРАЙМЕвро предлагали в среднем за 77,3 рубля (+14 копеек).Секрет фирмыЭкономисты связывают укрепление национальной валюты с продажей валютной выручки и уплатой налогов экспортерами.Новые ИзвестияПо мнению аналитиков, рубль продолжит укрепляться.Gazeta.SPbЧитать далееСвернутьМосква 24Москва 24ИзвестияРЕН ТВБел.РуЭкономика сегодняГазета.RuForbesКапитал страныРоссийская газетаРидусТелеканал 360°DailyREGNUM9111.ruПодробнее о событииКурс евро на Мосбирже опускался ниже 76 рублейRT на русском08:43Курс евро на Московской бирже упал ниже 76 рублей впервые с марта 2020 годаForbes03:45Курс евро упал ниже 76 рублейРоссийская газета03:35Курс евро упал до 75,95 рубля, опустившись ниже 76 рублей впервые с марта 2020 годаРИА Новости03:41Евро упал ниже 76 руб. впервые с марта 2020 годаКоммерсантъ03:27Курс евро на Мосбирже упал ниже 76 рублей впервые с марта 2020 годаПРАЙМ03:04Курс евро опустился ниже 77 рублей впервые с июня 2020 годаТАССвчера в 05:56Показать ещёОценить1,3KПоделиться