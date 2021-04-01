Пушков призвал Украину не полагаться на США при нападении на Донбасс

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление минобороны Украины о якобы полученных гарантиях поддержки от Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией и призвал Киев не полагаться на США при планировании военной операции против Донбасса.