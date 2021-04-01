Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление минобороны Украины о якобы полученных гарантиях поддержки от Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией и призвал Киев не полагаться на США при планировании военной операции против Донбасса.
По предварительным данным, вечером 1 апреля при техническом обслуживании самолет ATR-72 с запущенными двигателями начал самопроизвольное движение и столкнулся с самолетом ЯК-40, находившемся на стоянке.
Минэкономразвития РФ, Минэкономразвития Новосибирской области и новосибирский аэропорт "Толмачево" заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений в реконструкцию аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий аэропорта "Толмачево".