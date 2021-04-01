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REGNUM

Курс евро на Московской бирже превысил 90 рублей

Курс евро на валютных торгах в четверг, 1 апреля, поднялся выше 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.В источнике
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Доллар снизился к рублю на открытии торгов Мосбиржи

Экономика сегодня02:26

Доллар подешевел до 76,2 рубля

Профиль03:23

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт03:51

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Интерфакс01:33

Курс евро на Московской бирже снизился до 89,63 рубля

ТАСС00:13

Доллар на «Московской бирже» торгуется на уровне 76,17 руб., евро - 89,66 руб

Финмаркет01:20

Курс евро поднялся выше 90 рублей

RT на русскомвчера в 12:46
Интересное

Пушков призвал Украину не полагаться на США при нападении на Донбасс

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление минобороны Украины о якобы полученных гарантиях поддержки от Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией и призвал Киев не полагаться на США при планировании военной операции против Донбасса.
Взгляд.ру23:53

В Новосибирске заключили соглашение о защите капиталовложений в реконструкцию аэропорта

Минэкономразвития РФ, Минэкономразвития Новосибирской области и новосибирский аэропорт "Толмачево" заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений в реконструкцию аэровокзального комплекса международных и внутренних воздушных линий аэропорта "Толмачево".
ТАССвчера в 05:48