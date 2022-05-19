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Курс евро на Московской бирже упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года

Рубль в начале дня уверенно укрепляется: евро падал до пятилетнего минимума, доллар также дешевеет, следует из данных
 Московской биржи.
РИА Новости
Как видно по данным Мосбиржи, доллар подешевел на полтора рубля, сократившись до 63 рублей.
ТУТ НЬЮС
По мнению главного аналитика финансовой платформы Банки.ру Богдана Зварича, сегодня рубль предпримет еще одну попытку укрепления на фоне роста поддержки со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат в России.
РБК Инвестиции
Попытки иностранной валюты укрепиться к российской приводили к кратковременному росту курса доллара и евро.
Banknn.ru

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Курс евро на Московской бирже упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года
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Курс евро на Мосбирже упал до 61,1 рубля впервые с мая 2017 года
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Курс евро впервые за пять лет упал ниже 62 рублей
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