Стелс-экшен получил больше 80 баллов на всех платформах по шкале Metacritic Сегодня, 19 января 2021 года, в преддверии выхода новой части стелс-экшена Hitman 3, многие игровые издания начали публиковать рецензии на проект.
В воскресенье, 17 января, состоялся матч 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (0:0). По сообщениям ESPN, во время центрального матча 19-го тура АПЛ-2020/2021 большое число людей с дальтонизмом пожаловались, что не могли отличить игроков мерсисайдцев от футболистов «МЮ».
Второй Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета откроется в понедельник в столичном концертном зале "Зарядье" премьерой музыкально-литературное действа "Есенин и Маяковский", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.