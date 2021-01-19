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Газета.Ru
Газета.Ru

Курс евро на 20 января снизился на 12 копеек

Центральный Банк опубликовал данные по официальным курсам иностранной валюты на среду, 20 января. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
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Рубль днем продолжает повышаться к доллару и развернулся вниз к евро вслед за их динамикой на Forex

Финмаркет09:22
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Рубль повышается на фоне тенденции к ослаблению доллара

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На открытии торгов на Мосбирже курс доллара снизился

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Рубль окреп к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:11
Взгляд.ру

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру02:10
ТАСС

ЦБ понизил курс доллара на 20 января до 73,72 рубля

ТАСС04:56
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Курсы валют в Беларуси на 19 января: евро на торгах подорожал, а доллар подешевел

КП - Беларусь07:24

В Англии разгорается скандал из-за выбора цвета форм на матч «Ливерпуль» — «МЮ»

В воскресенье, 17 января, состоялся матч 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (0:0). По сообщениям ESPN, во время центрального матча 19-го тура АПЛ-2020/2021 большое число людей с дальтонизмом пожаловались, что не могли отличить игроков мерсисайдцев от футболистов «МЮ».
Чемпионат12:44

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета начинается в Москве

Второй Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета откроется в понедельник в столичном концертном зале "Зарядье" премьерой музыкально-литературное действа "Есенин и Маяковский", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
РИА Новостивчера в 05:22