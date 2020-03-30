Финансы

ДождьДождьБиржевой курс доллара превысил 80 рублей, евро — 89 рублей

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже превысил отметку в 80 рублей и составил 80,24 рубля. Евро в начале торгов был выше 89 рублей — 89,21 рубля.
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Курс доллара снизился до 79 рублей

REGNUM04:36

Курс доллара впервые за неделю превысил 80 рублей

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Курс доллара не задержался выше уровня 80 руб./$

Коммерсантъвчера в 04:55

Курс евро на Мосбирже перешел к снижению

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Курс рубля резко снизился

Lenta.ruвчера в 03:09

Курс доллара превысил ₽80, евро — ₽89

РБКвчера в 03:03

Курс евро превысил отметку в 89 рублей

РИА Новостивчера в 04:09
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Комментарии

Экономика

Мишустин объяснил введение нового налога на проценты с вкладов

Новый налог на проценты с вкладов не обусловлен установлением трудной ситуации в отечественной экономике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 31 марта.
Вечерняя Москва 05:59
Энергетика

Российские месторождения нефти оказались под угрозой остановки

Часть российских месторождений нефти оказалась под угрозой закрытия из-за нехватки хранилищ топлива, рассказал в интервью Bloomberg стратег инвестбанка Goldman Sachs Джефф Карри.
Lenta.ru 13:52
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Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом

На своей странице в Instagram модель объявила, что разводится с рэпером Джиганом спустя 10 лет совместной жизни.
Piter.tv 08:34
Общество

Курганская область вводит режим самоизоляции для всех жителей

Ранее режим всеобщей самоизоляции ввели во многих субъектах страны.
Курган и курганцы 10:15
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 06:44
Экономика

Корпорация Xerox отказалась от идеи приобрести компанию HP

Американская корпорация Xerox на фоне экономических последствий пандемии коронавируса отказалась от идеи приобрести компанию HP, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление корпорации.
РИА Новости 19:04
Общество

Челябинск показал высокий индекс самоизоляции

Индекс самоизоляции у Челябинска на 31 марта составил 4,0 балла.
Вечерний Челябинск 02:03
Общество

Полиция Кузбасса опровергла фейк о закрытии Юрги из-за коронавируса

В соцсетях и мессенджерах появилась информация о том, что закрыт въезд в Юргу и закрытии города на карантин в условиях ситуации по коронавирусу.
Комсомольская правда - Кемерово 22:30
Общество

В Пермском крае режим полной самоизоляции вводится со 2 апреля

По оценке краевого Минтербезопасности, режим самоизоляции сократит скорость распространения коронавируса вдвое.
ФедералПресс 10:14
Общество

Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС

Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.
Интерфакс 08:48
Общество

Минюст предложил приостановить регистрацию браков и разводов

Министерство юстиции предлагает временно приостановить в России заключение и расторжение браков из-за распространения COVID-19.
Право.ру 06:02
Общество

Пресс-секретарь Сергея Собянина рассказала о состоянии его здоровья

Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта сообщила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова.
Вечерняя Москва 10:25
Энергетика

Норвегия намерена увеличить добычу нефти

ТАСС вчера в 20:42
Происшествия

В Хакасии погиб ребенок при пожаре в частном доме

Ребенок 2013 года рождения погиб при пожаре в частном доме в селе Борец в Хакасии.
ТАСС 22:28
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Бурятии увеличилось до 25 человек

В Бурятии на утро 1 апеля зарегистрировано 25 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019.
Информ Полис online 22:01
Гаджеты

Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox

Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Faktom 29 марта в 10:32
Общество

В Омске с 1 апреля вводится полная самоизоляция, как в Москве

С 1 апреля 2020 года всем гражданам проживающим на территории Омской области запрещается покидать места проживания или пребывания за исключением некоторых случав: обращение за медицинской помощью, следование к месту работы, следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг, выгула домашних животных и выноса мусора.
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Баскетбол

Документальный сериал о баскетбольном клубе «Чикаго» выйдет в апреле

Культуромания 02:49
Общество

В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ о домашнем режиме самоизоляции для жителей региона из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:00
Общество

Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть

«Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике»,— сообщили в Минэнерго США (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 22:46
Экономика

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 17:01
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

Ранее стопкоронавирус.рф сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса введён уже в 51 регионе России.
RT на русском 20:15
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:53
Игры

Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation.
Lenta.ru 15:15
Происшествия

Пассажиров рейса из Таиланда на Сахалин отпустили из карантина

Двести сорок семь пассажиров рейса из Таиланда, которых по прибытии на Сахалин разместили на карантин в санатории "Синегорские минеральные воды", в среду были отпущены по домам, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
РИА Новости 22:17
Игры

Ubisoft бесплатно раздаёт игру Rayman Legends

ITZine.ru 11:14
Армия и оружие

Более четырех тысяч российских военных прошли тест на коронавирус

Тест на COVID-19 прошли 4 076 российских военных: заболевших новым коронавирусом нет, следует из бюллетеня, опубликованного в среду в газете "Красная звезда".
РИА Новости 17:22
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Общество

В Красноярском крае с апреля введут режим самоизоляции

Власти Красноярского края вводят режим полной самоизоляции с 1 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
РИА Новости 09:18
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