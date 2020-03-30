Финансы
ДождьБиржевой курс доллара превысил 80 рублей, евро — 89 рублей
Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже превысил отметку в 80 рублей и составил 80,24 рубля. Евро в начале торгов был выше 89 рублей — 89,21 рубля.
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Экономика
Мишустин объяснил введение нового налога на проценты с вкладов
Новый налог на проценты с вкладов не обусловлен установлением трудной ситуации в отечественной экономике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 31 марта.
Энергетика
Российские месторождения нефти оказались под угрозой остановки
Часть российских месторождений нефти оказалась под угрозой закрытия из-за нехватки хранилищ топлива, рассказал в интервью Bloomberg стратег инвестбанка Goldman Sachs Джефф Карри.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом
На своей странице в Instagram модель объявила, что разводится с рэпером Джиганом спустя 10 лет совместной жизни.
Общество
Курганская область вводит режим самоизоляции для всех жителей
Ранее режим всеобщей самоизоляции ввели во многих субъектах страны.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Экономика
Корпорация Xerox отказалась от идеи приобрести компанию HP
Американская корпорация Xerox на фоне экономических последствий пандемии коронавируса отказалась от идеи приобрести компанию HP, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление корпорации.
Общество
Челябинск показал высокий индекс самоизоляции
Индекс самоизоляции у Челябинска на 31 марта составил 4,0 балла.
Общество
Полиция Кузбасса опровергла фейк о закрытии Юрги из-за коронавируса
В соцсетях и мессенджерах появилась информация о том, что закрыт въезд в Юргу и закрытии города на карантин в условиях ситуации по коронавирусу.
Общество
В Пермском крае режим полной самоизоляции вводится со 2 апреля
По оценке краевого Минтербезопасности, режим самоизоляции сократит скорость распространения коронавируса вдвое.
Общество
Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС
Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.
Общество
Минюст предложил приостановить регистрацию браков и разводов
Министерство юстиции предлагает временно приостановить в России заключение и расторжение браков из-за распространения COVID-19.
Общество
Пресс-секретарь Сергея Собянина рассказала о состоянии его здоровья
Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта сообщила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова.
Энергетика
Норвегия намерена увеличить добычу нефти
Происшествия
В Хакасии погиб ребенок при пожаре в частном доме
Ребенок 2013 года рождения погиб при пожаре в частном доме в селе Борец в Хакасии.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Бурятии увеличилось до 25 человек
В Бурятии на утро 1 апеля зарегистрировано 25 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019.
Гаджеты
Microsoft показала видео с устройством новой консоли Xbox
Внутреннее устройство игровой приставки нового поколения от Microsoft было показано на кадрах видеоролика, размещенного недавно в Сети.
Общество
В Омске с 1 апреля вводится полная самоизоляция, как в Москве
С 1 апреля 2020 года всем гражданам проживающим на территории Омской области запрещается покидать места проживания или пребывания за исключением некоторых случав: обращение за медицинской помощью, следование к месту работы, следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг, выгула домашних животных и выноса мусора.
Общество
В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ о домашнем режиме самоизоляции для жителей региона из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть
«Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике»,— сообщили в Минэнерго США (цитата по ТАСС).
Экономика
Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
Ранее стопкоронавирус.рф сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса введён уже в 51 регионе России.
Политика
Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Игры
Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России
Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation.
Происшествия
Пассажиров рейса из Таиланда на Сахалин отпустили из карантина
Двести сорок семь пассажиров рейса из Таиланда, которых по прибытии на Сахалин разместили на карантин в санатории "Синегорские минеральные воды", в среду были отпущены по домам, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт игру Rayman Legends
Армия и оружие
Более четырех тысяч российских военных прошли тест на коронавирус
Тест на COVID-19 прошли 4 076 российских военных: заболевших новым коронавирусом нет, следует из бюллетеня, опубликованного в среду в газете "Красная звезда".
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Общество
В Красноярском крае с апреля введут режим самоизоляции
Власти Красноярского края вводят режим полной самоизоляции с 1 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.