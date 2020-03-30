Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже превысил отметку в 80 рублей и составил 80,24 рубля. Евро в начале торгов был выше 89 рублей — 89,21 рубля.

Экономика Мишустин объяснил введение нового налога на проценты с вкладов Новый налог на проценты с вкладов не обусловлен установлением трудной ситуации в отечественной экономике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 31 марта.

Энергетика Российские месторождения нефти оказались под угрозой остановки Часть российских месторождений нефти оказалась под угрозой закрытия из-за нехватки хранилищ топлива, рассказал в интервью Bloomberg стратег инвестбанка Goldman Sachs Джефф Карри.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом На своей странице в Instagram модель объявила, что разводится с рэпером Джиганом спустя 10 лет совместной жизни.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Экономика Корпорация Xerox отказалась от идеи приобрести компанию HP Американская корпорация Xerox на фоне экономических последствий пандемии коронавируса отказалась от идеи приобрести компанию HP, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление корпорации.

Общество Полиция Кузбасса опровергла фейк о закрытии Юрги из-за коронавируса В соцсетях и мессенджерах появилась информация о том, что закрыт въезд в Юргу и закрытии города на карантин в условиях ситуации по коронавирусу.

Общество Совет Федерации одобрил закон о праве правительства объявлять режим ЧС Совет Федерации одобрил закон, который расширяет полномочия правительства, в том числе наделяет его правом введения режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ.

Общество В Омске с 1 апреля вводится полная самоизоляция, как в Москве С 1 апреля 2020 года всем гражданам проживающим на территории Омской области запрещается покидать места проживания или пребывания за исключением некоторых случав: обращение за медицинской помощью, следование к месту работы, следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг, выгула домашних животных и выноса мусора.

Общество В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за коронавируса Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ о домашнем режиме самоизоляции для жителей региона из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть «Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике»,— сообщили в Минэнерго США (цитата по ТАСС).

Экономика Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.

Общество В Карелии ограничили продажу алкоголя Ранее стопкоронавирус.рф сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса введён уже в 51 регионе России.

Политика Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Происшествия Пассажиров рейса из Таиланда на Сахалин отпустили из карантина Двести сорок семь пассажиров рейса из Таиланда, которых по прибытии на Сахалин разместили на карантин в санатории "Синегорские минеральные воды", в среду были отпущены по домам, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.