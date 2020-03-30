Финансы

ИА НовороссияИА НовороссияКурс доллара поднялся выше 80 рублей

На ходе открытия торгов на Московской бирже в понедельник, 30 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает RT. Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля.
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Курс доллара не задержался выше уровня 80 руб./$

Коммерсантъ04:55

Курс евро на Мосбирже перешел к снижению

ТАСС04:45

Доллар на бирже превысил 80 рублей

Forbes03:14

Курс доллара превысил 80 рублей

RT на русском03:03

Курс доллара превысил ₽80, евро — ₽89

РБК03:03

Курс доллара превысил 80 рублей

Аргументы и Факты04:24

Курс доллара на открытии торгов превысил 80 рублей

Rambler News Service03:08
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Общество

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Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
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Смольный озвучил меры экономической поддержки бизнеса в Петербурге

Глава комитета финансов Алексей Корабельников сообщил про меры поддержки пострадавших экономических отраслей.
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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
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Повторный тест экс-игрока «Зенита» Астафьева не выявил коронавируса

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В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%

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