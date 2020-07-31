Финансы

Мойка78Мойка78Курс евро впервые с марта превысил отметку в 88 рублей

Как следует из данных Московской биржи, в течение дня курс евро впервые с марта 2020 года превысил отметку в 88 рублей, доллар поднялся до 74,5 рубля. По данным на 19:06, курс американской валюты подскочил на 1,25 рубля — до отметки в 74,42 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рубль обвалился к доллару и евро до весенних минимумов

РБК15:14

Курс евро поднимался до 88 рублей впервые с конца марта

Коммерсантъ12:51

Курс евро поднялся до 88 рублей

Газета.Ru12:26

Курс евро вырос до 88 рублей впервые с марта

Комсомольская правда12:35

Курс евро поднялся до 88 рублей впервые с марта

Московский Комсомолец12:18

Курс евро впервые с марта вырос до 88 рублей

РИА Новости12:06

Курс евро на Мосбирже поднялся до 88 рублей

ТАСС12:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:08, Ашберн
Общество

Актеры «Современника» прокомментировали уход Гармаша из театра

РИА Новости 15:28
631
Происшествия

Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в пятницу, 31 июля, в решении суда.
Известия 15:34
65
Политика

Украина выдвинула обвинения гражданам России, задержанным в Белоруссии

Граждане России, задержанные в Белоруссии, официально обвинены в участии в террористической организации в ходе конфликта на востоке Украины, 31 июля сообщили в пресс-службе украинской Генеральной прокуратуры.
ИА Красная Весна 11:45
1,8K
Армия и оружие

Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем

После обнаружения воздушной цели над нейтральными водами Черного моря в небо был поднят дежурный по противовоздушной обороне истребитель Су-27 Южного военного округа.
Российская газета 12:56
281
Политика

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 16:06
24
Экономика

Apple стала самой дорогой компанией в мире

Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 11:40
1
Происшествия

Муниципальному депутату Москвы Галяминой предъявили обвинение

Муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой предъявили обвинение по делу об участии в несанкционированных акциях.
RT на русском 16:33
486
Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ

На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
65
Общество

Четыре авиакомпании 1 августа начнут полеты из РФ за рубеж

Первые после возобновления международного авиасообщения рейсы между РФ и зарубежными странами в субботу выполнят авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", Turkish Airlines и Pegasus Airlines, сообщает Росавиация.
ПРАЙМ 14:15
2
Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
446
Фигурное катание

Плющенко: Косторная сама была инициатором перехода

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал в интервью РИА Новости, что чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная сама была инициатором перехода в его группу, возражений со стороны Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и родителей спортсменки не было.
РИА Новости 15:57
Игры

EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры

3DNews 08:45
2
Политика

Путин потребовал решить проблему химотходов в Усолье-Сибирском

Владимир Путин потребовал решить проблему аварийных объектов химических отходов в Усолье-Сибирском, что под Иркутском, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 08:12
550
Политика

Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Совет Европейского союза не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы.
Известия вчера в 12:38
681
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
217
Общество

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
387
Автоспорт

Леклер: у «Феррари» огромные проблемы с гоночным темпом

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер признал проблемы команды после пятничных тренировок Гран-при Великобритании.
Чемпионат 14:20
Авто

В России стартовал прием заказов на новый Toyota Highlander

Накануне Toyota объявила о том, что в России стартует прием заказов на обновленные Fortuner и Hilux, а сегодня японская компания рассказала о выводе на наш рынок новой генерации Highlander.
Российская газета 10:12
40
Происшествия

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

РБК 15:29
3
Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
357
Единоборства

Двоюродный брат Нурмагомедова победил на турнире UAE Warriors

ТАСС Спорт 13:26
Происшествия

В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими

Российская газета 14:00
37
Политика

Австрия 1 августа отменяет запрет на авиарейсы из России

Вена, 31 июля 2020, 15:17 — REGNUM Россия вошла в число стран, для которых снят запрет на пассажирское воздушное сообщение с Австрией.
REGNUM 08:17
Происшествия

На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

RT на русском 10:12
187
Армия и оружие

Турецкие военные самолеты перебазировались в Азербайджан

Московский Комсомолец 07:29
115
Футбол

Валерий Карпин в очередной раз раскритиковал регламент РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказал мнение на тему регламента российской Премьер-лиги (РПЛ) в отношении заболевших коронавирусом футболистов.
BetOn 14:09
Шоу-бизнес

Рэпера Элджея госпитализировали из-за коронавируса

Gazeta.SPb 15:43
28
Здоровье

Врач-стоматолог развеяла основные мифы о кариесе

Врач-стоматолог Луиза Автандилян в интервью с «АиФ» рассказала, каким мифам о кариесе не стоит доверять.
МедиаПоток 01:40
4
Футбол

Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru 15:25
Общество

NYT: Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok

Американская корпорация Microsoft может приобрести у китайской компании ByteDance долю в разработанной последней социальной сети TikTok.
ТАСС 15:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное