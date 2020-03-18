Коронавирус

Пенза-взглядПенза-взглядКурс доллара поднялся выше 80 рублей

Сегодня вечером вырос курс доллара – он превысил отметку в 80 рублей (80,01 рубля). Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на данные Московской биржи. Скачка до такой цифры не наблюдалось с февраля 2016 года.
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Давление на рубль возрастает: евро превысил 85 рублей, доллар дороже 77

ПРАЙМ03:54

Курс доллара на Forех превысил отметку в 82 рубля

Пятый канал14:45

Курс доллара превысил 80 рублей

Экспресс газета12:35

И нет конца. Курс доллара превысил 80 рублей впервые с 2016 года

Радио Sputnik11:24

Евро вырос до 88 рублей впервые за 4 года

Экономика сегодня12:43

Падение российской нацвалюты усилилось, курс евро пробил вверх 87 рублей

Росбалт09:18

Курс евро вырос до 88 рублей

Телеканал 360°12:56
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Здоровье

В НИИ гриппа рассказали о сроках конца эпидемии коронавируса в России

Сроки окончания эпидемии коронавируса назвал старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров, 19 марта сообщают на информационном портале «ugpressa.com».
Красная весна 19:15
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова назвала последний месяц худшим в ее жизни

Самойлова призналась, что последний месяц ее жизни стал для нее самым тяжелым из-за проблем с мужем.
iReactor 14:13
Общество

ВОЗ начала тестирование вакцины против коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о начале тестирования вакцины против коронавируса.
МИР 24 16:49
Общество

В США коронавирусом заразился первый конгрессмен

Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 20:31
Транспорт

На российских дорогах появится новый дорожный знак

В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
ФедералПресс 06:11
Здоровье

В Раде приняли закон о мерах борьбы с распространением коронавируса

Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».
RuNews24.ru вчера в 08:28
Армия и оружие

Найдено место гибели российского летчика Романа Филипова

Вести.Ru 16:55
Шоу-бизнес

Ведущая «Дома-2» Катя Жужа объявила о беременности

«Самый лучший подарок», - подписала снимок знаменитость. Поклонники уже успели поздравить звезду «Дома-2» со столь радостным событием.
RuNews24.ru 07:21
Происшествия

В Приморье «Некрополь» оперативно узнавал о мертвых

Стражи правопорядка уже провели обыски на станции "Скорой помощи" и в кабинетах полицейских, которых подозревают в получении взяток за оперативную передачу представителю похоронного бизнеса сведений о тех, кто отправился в мир иной.
Vostok.Today 20:53
Общество

Хуснуллин: продукцию для торговых сетей завозят круглосуточно

Правительство России дало возможность круглосуточно завозить в города продукцию для торговых сетей, чтобы избежать недостатка товаров на фоне ситуации с коронавирусом, проблем или скопления транспорта на дорогах в связи с этим нет, магазины работают в обычном, хотя и чуть более напряженном режиме, сообщил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.
РИА Новости 20:07
Теннис

ATP и WTA отменили все теннисные турниры до 7 июня

Напомним, соревнования под эгидой ATP и WTA из-за угрозы распространения нового коронавируса начали отменять с 9 марта, когда было объявлено о том, что 12 марта мужской и женский турниры в американском Индиан-Уэллсе не состоятся.
Красная весна 15:22
Финансы

Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган в интервью порталу Ura.ru призвал покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, поскольку в перспективе они могут вырасти в цене.
РИА Новости 18:34
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM 13:12
Спорт

Вяльбе отреагировала на слова Губерниева о преступниках в ФЛГР

По словам Вяльбе, гонка была отменена так поздно из-за того, что Минспорт выпустил запрет на проведение соревнований только сегодня.
Pravda.Ru 07:47
Кино

Lionsgate отложила премьеры «Пилы» и «Антебеллума»

Премьера очередного фильма «Пила» отложена на неопределенный срок.
RuNews24.ru 07:40
Футбол

Невилл и Гиггз предоставят отели для нужд медицинских работников

Бывшие футболисты "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл и Райан Гиггз предоставят в бесплатное пользование сотрудникам Национальной службы здравоохранения Великобритании (HNS) два своих отеля в Манчестере.
РИА Новости 16:18
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе

«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Известия вчера в 22:56
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 12:40
Путешествия

Туроператоры сообщили о сворачивании полетных программ во Вьетнам

Туроператоры рассказали 18 марта порталу TourDom.ru о сворачивании полетных программ на курорты Вьетнама.
ТурДом 09:07
Общество

Установлен срок жизни коронавируса на разных предметах

Британские ученые установили, что новый тип коронавируса держится на большинстве поверхностей около 72 часов.
Вестник Кавказа 09:29
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой порассуждали о коронавирусе

Дети популярного российского юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой порассуждали о коронавирусе.
Lenta.ru 13:24
Политика

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
ТАСС 07:20
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС 20:16
Общество

Путин заявил о необходимости укреплять средний класс

Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 70% россиян относятся к среднему классу.
Газета.Ru 12:00
Здоровье

Источник назвал возможные новые меры ограничения из-за коронавируса

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве РФ.
РИА Новости 20:41
Общество

Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса

Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
Профиль 16 марта в 08:47
Армия и оружие

Космические силы США получили глушилку спутников

Комплекс, известный как "Система противодействия коммуникации Block 10.2", доставлен на авиабазу Петерсон в Колорадо, где базируется 4-я эскадрилья Космических войск США.Технические характеристики системы засекречены, известно лишь предназначение - блокировка передачи данных между военными спутниками связи и абонентами на Земле.
Российская газета 08:44
Киберспорт

Boo1k покинул пост тренера Virtus.pro

Анатолий Boo1k Иванов покинул состав Virtus.pro по Dota 2, где исполнял обязанности главного тренера.
CyberSport.ru 13:05
Экономика

Биржи США открылись падением на 5-6%

Основные фондовые индексы США на момент открытия бирж показали падение на 5-6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 09:53
Общество

Режим неполной дистанционной занятости предложили ввести в России

Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили сформировать в РФ новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости.
NewInform 18:54
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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