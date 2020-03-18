Сегодня вечером вырос курс доллара – он превысил отметку в 80 рублей (80,01 рубля). Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на данные Московской биржи. Скачка до такой цифры не наблюдалось с февраля 2016 года.

Общество ВОЗ начала тестирование вакцины против коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о начале тестирования вакцины против коронавируса.

Общество В США коронавирусом заразился первый конгрессмен Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.

Здоровье В Раде приняли закон о мерах борьбы с распространением коронавируса Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».

Происшествия В Приморье «Некрополь» оперативно узнавал о мертвых Стражи правопорядка уже провели обыски на станции "Скорой помощи" и в кабинетах полицейских, которых подозревают в получении взяток за оперативную передачу представителю похоронного бизнеса сведений о тех, кто отправился в мир иной.

Общество Хуснуллин: продукцию для торговых сетей завозят круглосуточно Правительство России дало возможность круглосуточно завозить в города продукцию для торговых сетей, чтобы избежать недостатка товаров на фоне ситуации с коронавирусом, проблем или скопления транспорта на дорогах в связи с этим нет, магазины работают в обычном, хотя и чуть более напряженном режиме, сообщил РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин.

Теннис ATP и WTA отменили все теннисные турниры до 7 июня Напомним, соревнования под эгидой ATP и WTA из-за угрозы распространения нового коронавируса начали отменять с 9 марта, когда было объявлено о том, что 12 марта мужской и женский турниры в американском Индиан-Уэллсе не состоятся.

Финансы Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган в интервью порталу Ura.ru призвал покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, поскольку в перспективе они могут вырасти в цене.

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Политика Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.

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Здоровье Источник назвал возможные новые меры ограничения из-за коронавируса Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве РФ.

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